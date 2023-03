"Drifter" goes London: Das sind die Highlights beim BFI Flare

Von

Zur Eröffnung des diesjährigen queeren Filmfestivals BFI Flare in London (15. bis 26. März 2023) gibt es "The Stroll", eine persönliche Doku von Kristen Lovell und Zackary Drucker über Schwarze trans Frauen in New York, die als Sexarbeiterinnen im rauen Meatpacking District in der 14th Street ihr Geld verdienen. Das Werk kommt frisch vom Sundance Film Festival und steht programmatisch für ein Festival, in dem trans Themen in diesem Jahr einen großen Stellenwert belegen.



Szene aus "The Stroll", ein Trailer ist noch nicht verfügbar (Bild: BFI Flare)

Als traditionelles Halbzeit-Highlight wird die Doku "Who I Am Not" von Tünde Skovrán gezeigt, die zwei inter Aktivist*innen aus Südafrika porträtiert.



Aufgeteilt ist das Programm in die drei Sparten "Hearts" (19 Filme über Liebe, Romantik und Freundschaft), "Bodies" (18 Geschichten über Sex, Identität und Transformation) sowie "Minds" (14 Überlegungen zu Kunst, Politik und Gemeinschaft). Das üppige Kurzfilm-Programm mit knapp 100 Titeln firmiert unter vielversprechenden Überschriften wie "Ageing With(out) You", "Chasing the Divine", "It's Not You, It's Me", "I Need I Want I Will", "Don't Take the System for an Answer" oder "Music is the Food of Love". Immerhin fünf der Kurzfilme sind kostenlos auch hierzulande unter der Lable "Films for Freedom" zu entdecken.

Authentisches Porträt der queeren Community Berlins

Zum Finale bei den Briten läuft der Berlinale-Beitrag "Drifter", den Hannes Hirsch persönlich an der Themse präsentiert. In seinem ersten Langfilm erzählt er von der Suche eines jungen schwulen Mannes zu sich selbst – und von einer Art zweitem Coming-out. "Drifter" ist eine Reise entlang von Einsamkeit, Exzessen und Kinks und zeichnet ein authentisches Porträt der queeren Community Berlins von heute (queer.de berichtete).



Zu den weiteren Highlights gehören:



Chrissy Judy



Das Old-School-Drag-Duo Chrissy und Judy ist unzertrennlich. Zumindest bis Chrissy plötzlich verkündet, dass er nach Philadelphia zieht, um eine Beziehung zu wagen. Judy muss nun sowohl im Drag als auch im Leben allein zurechtkommen. Judy findet sich selbst auf einer Odyssee durch die queeren Communitys von New York auf der Suche, seine Nische in der Drag-Szene und vor allem sich selbst zu finden. Autor und Hauptdarsteller Todd Flaherty gibt damit sein Regiedebüt.



Egghead & Twinkie



Quirliges Roadmovie um ein junges asiatisch-amerikanisches Mädchen, welches davon träumt, Cartoonistin zu werden. Zunächst muss sie freilich das Coming-out bei ihrer Adoptiv-Familie absolvieren. Stets an ihrer Seite ist der beste Kumpel, der seiner Freundin mit guten Ratschlägen zur Seite steht und vor falschen Online-Dating-Erwartungen warnt. Der erste Kinofilm, der mit Crowdfunding auf TikTok finanziert wurde.



Golden Delicious

Coming-out-Drama um den Highschool-Schüler Jake, der sich Hals über Kopf in seinen neuen Nachbarn Aleks verknallt. Wie wird seine asiatische Familie reagieren? Wie wird er es seiner Freundin sagen, die sich gerade freudig darauf vorbereitet, ihrer Unschuld zu verlieren? Durch Aleks erwacht immerhin das Interesse für Basketball bei dem jungen Helden – das sollte den sportbesessenen Papi doch wenigstens freuen.



Lie with me



Nach Jahrzehnten kehrt der gefeierte Romanautor Stéphane Belcourt zum ersten Mal in seine Heimatstadt zurück. Als er erfährt, dass einer der Organisatoren seiner Reise der Sohn seines ersten Liebhabers ist, werden emotionale Erinnerungen an eine heimliche Jugendliebe wach. Es herrschte eine vergiftete Atmosphäre in jener Heimat, in der die beiden Jungs einst aufgewachsen sind. Vieles hat der Autor in seinem Buch verarbeitet, doch nun reißen alte Wunden wieder auf.





Big Boys



Teenager Jamie erlebt sein sexuelles Erwachen, als er sich während eines Campingausflugs in den selbstbewussten Freund Dab seiner Cousine verliebt. Vergeblich versucht sein Bruder, ihn mit einem Mädchen auf dem Campingplatz zu verkuppeln. Jamie bleibt lieber seinem Schwarm treu – was freilich für allerlei Streitereien sorgen wird.



Szene aus "Big Boys", ein Trailer ist noch nicht verfügbar(Bild: BFI Flare)

Life Unrehearsed



Amüsantes Porträt von zwei koreanischen Krankenschwestern im Ruhestand in Berlin. Soohyun Lee und In-sun Kim lernten sich 1986 während eines Sommercamps in Deutschland kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Das Paar lässt die verblüfften Familien in der Heimat zurück, um in Berlin ein neues Leben zu beginnen.





The Five Devils



Verblüffender Fantasy-Thriller, der in Cannes gefeiert wurde: Die junge Vicky hat eine geheimnisvolle Gabe: Sie kann jeden Duft reproduzieren, dem sie begegnet. Als ihre entfremdete Tante plötzlich in die Stadt zurückkehrt, wird das junge Mädchen durch die Beschwörung ihres Dufts in eine Vergangenheit voller rätselhafter Familiengeheimnisse zurückversetzt. Ab April auch in den hiesigen Kinos zu erleben.