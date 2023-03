Von

Endlich fand wieder die Internationale Tourismus-Börse (ITB) in Berlin statt. Ich besuche die ITB schon seit über zehn Jahren, seit 2015 bin ich selbst im Bereich Queer Travel tätig. Auf vielen Reisen in die Hot Spots unserer Community konnte ich bereits Videos und natürlich auch Bilder produzieren.



Bei der ITB geht es auch um das Networking, und so habe ich mich gefreut, nach dreijähriger Corona-Abstinenz neue Kontakte zu Touristik-Destinationen aufbauen zu können. Im Rahmen der Messe fanden zahlreiche Veranstaltungen auch außerhalb des Messegeländes statt – wie Einladungen zu Brunch oder Dinner, Vorträge, Meet & Greets und spannende Podiumsdiskussionen (queer.de berichtete).

Queerer ITB-Stand bereits seit 1997

Highlight auf der Messe war auch in diesem Jahr natürlich der "LGBTQ+ Tourism Pavillon". Dort traf ich den langjährigen Organisator Thomas Bömkes zum Interview. Er erzählte mir, wie im Jahr 1997 alles begann, und berichtete von der Entwicklung des Segments bis zum heutigen Tag. "Wir bringen den LGBT-Tourismus auf eine neue Ebene", ist er überzeugt. Im Interview kamen wir auch auf kritische Themen wie "Pinkwashing" zu sprechen.



Wie viele Destinationen ich dieses Jahr mit meiner Kamera besuchen kann, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Auf jeden Fall werden einige Reisen zu queerfreundlichen Orten anstehen, und vielleicht ist auch der EuroPride auf Malta dabei.