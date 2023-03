Pamela Reif bittet nach transphober Aussage um Entschuldigung

Heute, 06:30h,

Die Karlsruher Fitness-Influencerin Pamela Reif hat sich bei Millionen Follower*innen in sozialen Netzwerken für eine transfeindliche Aussage entschuldigt. Die 26-Jährige hatte bei TikTok und Instagram ein Video mit dem neuen TikTok-Filter "Bold Glamour" gepostet, der sie nach eigenen Worten wie eine "Transe" habe aussehen lassen. "Es tut mir einfach so leid. Und das, was ich gestern gesagt habe, das war so falsch und so dumm", erklärte sie. Bei Instagram und auf YouTube hat Reif jeweils über neun Millionen Follower*innen, bei TikTok mehr als 900.000.

"Ich dachte, ich [...] werd voll schön"

Nutzer*innen können bei TikTok oder Instagram mit Filtern ihr Aussehen verändern und so Videos aufnehmen und auch veröffentlichen. Das hat auch Reif nach eigenen Angaben gemacht: "Also, ich habe gestern einen Tiktok-Filter ausprobiert. Der macht einem super viel Make-up drauf, der verändert die Gesichtsform und man sieht eigentlich kaum noch aus wie man selbst."



In dem Originalvideo sagte Reif: "Hä, das ist voll gemein, wieso seh ich damit aus – nichts gegen Transen -, aber wieso sehe ich damit aus wie ne Transe? Ich dachte, ich mach das jetzt drauf und werd voll schön."

Reif: bin "kein transphober Mensch im Herzen"

Damit habe sie viele Menschen verletzt und verärgert. Sie habe nicht gewusst, dass das von ihr benutzte Wort "nicht die Kurzform für eine Transgender-Person ist, sondern als Beleidigung gilt", so Reif: "Meine Aussage war dumm, sie war politisch inkorrekt, sie war transphob. Aber deswegen bin ich kein transphober Mensch im Herzen und würde auch niemals eine komplette Menschengruppe als schlecht aussehend werten". Sie müsse sich insgesamt mehr mit dem Thema befassen. (cw/dpa)