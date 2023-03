Ralph Siegel: "Ich habe den Krebs besiegt!"

Heute, 09:50h,

Ralph Siegel hat den Krebs "besiegt". Das bestätigte der Komponist und Produzent der "Bild"-Zeitung: "Ich fühle mich wie ein komplett neuer Mensch. Diese gute Nachricht gibt mir neue Kraft und Motivation." Die Botschaft sei "ein wunderbarer Ausblick für die nächsten Monate und hoffentlich Jahre", fügte er hinzu. Weiter verriet Siegel dem Blatt: "Mein Prostata-Krebs ist weg. Auch die Metastasen in der Schulter sind verschwunden. Leber und Nieren sind ebenfalls frei von Metastasen."



Im vergangenen Jahr hatte der 77-Jährige öffentlich gemacht, dass er zum dritten Mal an Prostata-Krebs erkrankt ist. "Nach zwölf Jahren ist bei mir der Prostata-Krebs zurück. Seit Mittwoch habe ich die ersten Bestrahlungen – auch gegen Metastasen in der linken Schulter", erzählte er damals im Interview mit "Bild am Sonntag".

Vater mit 61 Jahren gestorben

2007 habe er eine erste, sechseinhalbstündige Prostata-Operation hinter sich gebracht. Die Prostata sei dabei allerdings nicht entfernt worden, erklärt Siegel weiter. Drei Jahre später kehrte der Krebs zurück und es folgten sieben Wochen Bestrahlungen. "Mein Vater starb mit 61 Jahren an Prostata-Krebs, davor habe ich Angst." Seit 2012 mache er deshalb alle drei Monate einen Bluttest.



Ralph Siegel hat den Spitznamen "Mister Grand Prix", weil er zwischen 1974 und 2017 insgesamt 25 Mal für verschiedene Länder am Eurovision Song Contest teilnahm. Seinen größten Erfolg feierte Siegel beim ESC 1982 im britischen Harrogate, als die Sängerin Nicole mit dem von Siegel komponierten Lied "Ein bisschen Frieden" das Schlagerfestival gewinnen konnte. Zudem erreichte er 1980 ("Theater", gesungen von Katja Ebstein), 1981 ("Johnny Blue", Lena Valaitis) und 1987 ("Lass die Sonne in dein Herz", Wind) einen zweiten Platz, sowie 1994 ("Wir geben 'ne Party", Mekado) und 1999 ("Reise nach Jerusalem – Kudüs'e seyahat", Sürpriz) einen dritten Rang.



Zuletzt wurde es stiller um Siegel: Er nahm 2016 zum letzten Mal deutschen ESC-Vorentscheid ("Unser Lied für Stockholm") teil. Seine Komposition "Under the Sun We Are One" mit Sängerin Laura Pinski schaffte es aber nur auf den vierten Platz. Zwischen 2012 und 2017 trat er außerdem fünf Mal für den Zwergstaat San Marino an, scheiterte aber die letzten beiden Male im ESC-Halbfinale. (spot/cw)