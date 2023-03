Was macht eigentlich ein "Mister Leather"?

Von

Bei meinem letzten Trip in meine alte Heimat Hamburg war ich im dortigen "Brunos"-Store mit Christian, dem amtierenden "Mister Leather Hamburg", verabredet. Harry Kuhn, der erste Vorsitzende des Lederclubs MSC (Motor Sport Contacte) Hamburg, hatte das Interview dankenswerterweise organisiert. Mein spannendes Gespräch mit ihm veröffentliche ich in einem der folgenden Vlogs.



Christian kam mit seinem Motorrad und natürlich in Lederkluft zum Termin – für ihn ist die schwarze Tierhaut Funktion und Fetisch zugleich. Es entwickelte sich ein ausgesprochen lebendiges, unterhaltsames und informatives Gespräch, bei dem er bereitwillig Auskunft gab, wie man eigentlich "Mister Leather Hamburg" wird und welche Aufgaben er in dieser Funktion wahrzunehmen hat.

Neben den Dragqueens gehören die Lederkerle sicherlich zu den "auffälligsten" Gruppen innerhalb der schwulen Community, die zudem mit ihrem Mut und ihrer Sichtbarkeit die erreichten Freiheiten in einem hohen Maße miterkämpft haben. Das sollten wir nicht vergessen. Ich bin froh, dass die Fetischszene heute weitgehend akzeptiert ist, und ich denke, das liegt auch an so sympathischen Vertretern wie Christian.



Wer mehr vom amtierenden "Mr. Leather Hamburg" wissen will, sollte ihm auf Instagram folgen. Am Sonntag, den 26. März 2023 ist Christian natürlich auch bei dem im Interview erwähnten, von ihm initiierten Event "Leather Social Hamburg" dabei (ab 17 Uhr in der Generation Bar).