Jeff Molina wollte eigentlich nicht in der Öffentlichkeit über seine sexuelle Orientierung sprechen (Bild: Instagram / jmolina_125

Heute, 15:41h, noch kein Kommentar

Der amerikanische Mixed-Martial-Arts-Sportler Jeff Molina hat sich am Freitag in sozialen Medien als bisexuell geoutet. Der 25-Jährige wurde dabei zum Coming-out gezwungen, nachdem offenbar ein privates Video von ihm veröffentlicht worden war, das ihm bei Sex mit einem Mann zeigt. Molina kämpft in der Ultimate Fighting Championship (UFC), dem weltweit größten Veranstalter von Mixed Martial Arts – dort gewann er elf seiner 13 Kämpfe.



"Das war nicht auf die Art und Weise, wie ich es tun wollte, aber die Chance, es dann zu tun, wenn ich bereit war, wurde mir genommen", so Molina auf Twitter. Er habe nicht öffentlich über sein Datingleben sprechen wollen, schrieb das 1,68 Meter große Fliegengewicht weiter. Nun fühlte er sich zu der Erklärung genötigt, dass er seit der Schulzeit mit Frauen ausgegangen sei und zunächst "unterdrückt" habe, dass er auch auf Männer stehe.



Molina: UFC-Fans mehrheitlich schwulenfeindlich



In dem Text kritisierte er, dass die Mehrheit der UFC-Fans "homophobe Schwanzlutscher" (sic) seien. Deshalb habe er kein Coming-out während seiner aktiven Laufbahn geplant. Ihm sei es lieber gewesen, wenn er wegen seiner Leistungen beurteilt werde und nicht als "Bi-UFC-Kämpfer" bekannt werde, "was am Ende sowieso nur mit schwuler UFC-Kämpfer übersetzt werden würde".

Außerdem wandte er sich in seinem Text an die "schreckliche, gestörte Person", die das Sexvideo von ihm geleakt hatte. "Ich hoffe, das war es wert", so Molina. "Am Ende kenne ich meinen Charakter, meine Moral und weiß, wer ich bin. So sehr ich auch jetzt gehasst werde, zu gleichen Teilen erhalten ich auch Unterstützung und das bedeutet mir verdammt viel." Dazu postete er ein Herz und eine Regenbogenfahne.



Molina ist der erste offen queere Athlet in der Ultimate Fighting Championship. 2012 war bereits herausgekommen, dass UFC-Kämpfer Dakota Cochrane in Schwulenpornos mitgespielt hatte (queer.de berichtete). Damals erklärte Cochrane, dass er seine schauspielerische Karriere nur wegen des Geldes gemacht habe und eigentlich heterosexuell sei. Er ist inzwischen mit einer Frau verheiratet und hat drei Kinder. (dk)