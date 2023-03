"Queer leben": Auftaktveranstaltung mit 200 Teilnehmenden

Der Queerbeauftragte Sven Lehmann hat Dutzende von Initiativen und Organisationen nach Berlin eingeladen (Bild: Cornelis Gollhardt)

Zur Auftaktveranstaltung von "Queer leben" haben sich am Montag 200 Teilnehmende aus Bundesministerien, den Bundesländern und der Zivilgesellschaft in Berlin getroffen. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne), hatte zuvor Gruppen eingeladen, sich in dem Arbeitsgruppenprozess einzubringen (queer.de berichtete).



Unter dem Motto "Queer leben" soll der Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden. Auf der Veranstaltung hielt Autorin und Publizistin Carolin Emcke die Keynote-Rede über die aktuelle gesellschaftspolitische Situation von queeren Menschen.

Danach trafen sich erstmalig die Arbeitsgruppen, um weitere Schritte für die Zusammenarbeit zu vereinbaren. Ziel des nun beginnenden ressortübergreifenden Arbeitsprozesses ist die Priorisierung, konkrete Ausgestaltung und Umsetzung der im Aktionsplan vereinbarten Maßnahmen. Die Ergebnisse dieses Prozesses sollen 2024 vorgestellt werden.



Die Autorin und Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels @C_Emcke setzt sich seit vielen Jahren für queere Menschen – und machte im Zuge des Aktionsplans #QueerLeben auf die aktuelle gesellschaftspolitische Situation der #LSBTIQ*-Community aufmerksam. pic.twitter.com/ZDhtOaq2bn Familien-, Senioren-, Frauen- & Jugendministerium (@BMFSFJ) March 20, 2023 Twitter / BMFSFJ

"Ich bin überwältigt von dem großen Interesse. Noch nie kamen so viele Vertreter*innen von Bundesministerien, Bundesländern und der Zivilgesellschaft zusammen, um über die Förderung von Akzeptanz und den Abbau von Diskriminierung von LSBTIQ* zu beraten", erklärte Sven Lehmann nach dem Treffen. "Erstmals arbeiten ab jetzt in allen politischen Feldern Bundesministerien, Bundesländer und LSBTIQ*-Community auf Augenhöhe an Maßnahmen für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt." Das Engagement der Gruppen sei "unentbehrlich" und werde "maßgeblich" zum Erfolg des Aktionsplan beitragen, so der Grünenpolitiker, der auch Staatssekretär im Familienministerium ist.



Noch nie kamen so viele Menschen aus Politik und Zivilgesellschaft zusammen, um über Akzeptanz, Schutz und Teilhabe von #LSBTIQ* zu beraten. Die über 200 Teilnehmenden verdeutlichen das große Interesse am Aktionsplan #QueerLeben. pic.twitter.com/edyIaxBvQl Familien-, Senioren-, Frauen- & Jugendministerium (@BMFSFJ) March 20, 2023 Twitter / BMFSFJ

Zu den Teilnehmenden gehören 78 Initiativen und Verbände, darunter etwa queere Organisationen aus ganz Deutschland oder auch der Deutsche Fußballbund, die Türkische Gemeinde oder der Deutsche Gewerkschaftsbund. "Schön, dass wir mit so vielen für mehr Vielfalt starten", erklärte dazu DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel.



Ähnliche Aktionspläne gibt es – mit Ausnahme von Bayern – bereits in allen Bundesländern. (dk)