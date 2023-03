Nationalspielerin Svenja Huth und ihre Frau erwarten ein Kind

Heute, 16:35h, noch kein Kommentar

Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth wird Mutter: Die 32-jährige Stürmerin kündigte auf Instagram an: "Bald zu viert!" Dazu veröffentlichte sie ein Bild, das sie mit ihrem Hund Jamie und ihrer Ehefrau zeigt, die ein Ultraschallbild in die Kamera hält. Huth schrieb weiter: "Ich bin schon jetzt so stolz auf Dich & auf unsere eigene kleine Familie."



Ihr Eintrag lässt vermuten, dass ihre Frau schwanger ist. Als Hashtags benutzte Huth unter anderem #geteiltemutterschaft, #ropamethode und #valencia. Ropa ist eine Methode der assistierten Reproduktion, bei der sich lesbische Paare für eine gemeinsame Mutterschaft entscheiden können. Das spanischsprachige Akronym bedeutet "Recepción de ovocitos de la pareja", auf Deutsch: Empfang von Eizellen der Partnerin. Diese Methode ist in Deutschland verboten, aber in Spanien legal.



Auf die Nachricht reagierten viele Instagram-Nutzer*innen mit Glückwünschen. Die niederländische Europameisterin Shanice van de Sanden erklärte etwa: "Ich bin so glücklich für euch zwei." Auch ihr Verein VfL Wolfsburg beglückwünschte das Paar.



Huth hatte im letzten Jahr verkündet, dass sie ihre Freundin geheiratet hat. "Best day of my life", schrieb sie dazu.



Svenja Huth spielt seit 2007 in der Frauen-Fußballbundesliga – zunächst für den 1. FFC Frankfurt und für Turbine Potsdam und seit 2019 für den VfL Wolfsburg. Sie wurde sieben Mal DFB-Pokalsiegerin und drei Mal deutsche Meisterin. 2015 gewann sie mit Frankfurt die Champions League.



Außerdem absolvierte Huth 77 Spiele für das deutsche Nationalteam und erzielte 14 Tore. Zu ihren größten Erfolgen gehört der Gewinn der Europameisterschaft 2013 und der Olympiasieg 2016. Im vergangenen Jahr wurde sie von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in den EM-Kader berufen – das deutsche Team wurde am Ende Vize-Europameister. (cw)