Maren Kroymann würde gerne mehr ernste Rollen spielen

9EkieraM1 / wikipedia) Maren Kroymann will mehr als nur Pointen liefern (Bild:

Heute, 11:33h,

Die lesbische Kabarettistin und Schauspielerin Maren Kroymann würde im Fernsehen gerne noch mehr ernste Rollen spielen. "Ich werde momentan sehr stark als Person im komischen Bereich begriffen – das freut mich wirklich sehr. Aber das soll nicht dazu führen, dass die Leute sagen: Ach, das ist die Lustige, die man nur nehmen kann, wenn es um Pointen geht", sagte die 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Ich möchte schon gerne auch dramatische Rollen spielen – wie ich das ja auch schon gemacht habe."



Kroymann hat in vielen erfolgreichen Filmen und Serien mitgespielt. Einem großen Publikum wurde sie Ende der Achtzigerjahre als Pfarrersgattin in der ARD-Serie "Oh Gott, Herr Pfarrer" bekannt. Später bekam sie mit "Nachtschwester Kroymann" (ARD) eine eigene Satiresendung. Mit ihrer Sketch-Comedysendung "Kroymann" (ARD) gewann sie mehrere Auszeichnungen. Sie outete sich bereits in den Neunzigerjahren als lesbisch und war damit eine der wenigen offen homosexuellen TV-Stars.

Am Dienstag wurde bekannt, dass Kroymann in diesem Jahr zudem die besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV) im Rahmen des Grimme-Preises erhalten wird (queer.de berichtete). Die Auszeichnung wird Persönlichkeiten zugesprochen, die sich in herausragender Weise um das Fernsehen verdient gemacht haben. (dpa/cw)