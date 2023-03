Mangiapane und Kieckhäben ab 12. April beim "Kampf der Realitystars"

Matthias Mangiapane hat bereits viel einschlägige Reality-Erfahrung gesammelt, unter anderem im Dschungelcamp (Bild: RTL)

RTLzwei hat am Mittwoch das Startdatum seines Quotenhits "Kampf der Realitystars" bekanntgegeben: Ab Mittwoch, dem 12. April, kämpfen in dem Privatsender aus dem oberbayerischen Grünwald 23 Promikandidatinnen und -kandidaten wöchentlich zur besten Sendezeit um den Titel "Realitystar des Jahres".



"Fernab von Star-Allüren müssen Realitystars wie Giulia Siegel, Matthias Mangiapane oder Sarah Knappik ihre Bekanntheit und Beliebtheit immer wieder auf den Prüfstand stellen und sich miteinander messen", kündigte RTLzwei an. Durch die sogenannte "Stunde der Wahrheit" wird wie in den letzten Jahren Moderatorin Cathy Hummels führen.



Im Anschluss an die zehn Sendungen zeigt RTLzwei in diesem Jahr erstmals das Format "Kampf der Realitystars – Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit". In den Live-Shows geben sich jede Woche Realitysternchen und Fans des Genres die Klinke in die Hand. Sie wollen über die aktuelle Staffel sprechen, in Erinnerungen an ihre eigene Teilnahme schwelgen und exklusive Einblicke geben. Grund für diese neue Sendung ist offenbar der Erfolg von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach", die diesen Januar erstmals komplett im Hauptprogramm von RTL im Anschluss an die Dschungelshow gezeigt wurde.

Unter den Reality-"Stars" tummeln sich dieses Jahr auch zwei schwule "Stars", der 32-jährige Bernd (ehemals Benny) Kieckhäben und der 39-jährige Reality-Dauergast Matthias Mangiapane. Kieckhäben hatte im Jahr 2009 den fünften Platz bei DSDS erreicht. Der einst von der Boulevardpresse als "Paradiesvogel" beschriebene Sänger hat inzwischen hat der sein Äußeres radikal verändert und tritt statt als "Benny" als "Bernd" auf. Er war zuletzt nur noch recht selten im TV zu sehen. Letztes Jahr gab er in Worms zwei Konzerte, bei denen er sein Album "Alles auf Anfang" das erste Mal komplett live spielte. Im September eröffnete er seinen ersten eigenen Friseursalon im rheinland-pfälzischen Osthofen.



Mangiapane ist dagegen seit Jahren Dauergast im Reality-TV – oft gemeinsam mit seinem Ehemann Hubert Fella. Der 39-Jährige ist seit zwölf Jahren gemeinsam mit seinem Ehemann Hubert Fella deutschen Realityfernsehen aktiv. Fella hatte bereits 2020 in der ersten Staffel von "Kampf der Realitystars" teilgenommen – und belegte dort den 22. und letzten Platz. Das Paar war einst in der Vox-Dokusoap "Ab ins Beet!" bekanntgeworden. 2018 war Mangiapane auch beim quotenstärksten Realityformat "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" dabei und landete auf Platz fünf (queer.de berichtete).



In diesem Jahr möchten kämpfen 21 weitere Realitystars um den Titel und die Siegprämie von 50.000 Euro: Society-Lady, Model und DJ Giulia Siegel, Viva- und Techno-Ikone Daisy Dee, DSDS-Gewinnerin Aneta Sablik, Reality-Tollpatsch Ingrid Pavic, Sänger und Songwriter Percival Duke, Ur-Bachelor Paul Janke, "Hot oder Schrott"-Testerin Uschi Hopf,"Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Antonia Hemmer, Auswanderin Peggy Jerofke, TV-Persönlichkeitund Single-Mom Eva Benetatou, "Bachelor in Paradise"-Casanova Serkan Yavuz, die laut RTLzwei "sinnliche Reality-Granate" Emmy Russ, TV-Schrotthändler Manni Ludolf, Reeperbahn-König und Bestsellerautor Daniel Schmidt, "Bachelorette"-Gentleman Lukas Baltruschat, Reality-Queen Sarah Knappik, "Big Brother"-Gewinner Sascha Sirtl und sein Zwillingsbruder, "Köln 50667"-Star Jay Sirtl,"Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer und Annemarie-Eilfeld-Bräutigam Tim Sandt, Ex-Fußball-Profi Nico Patschinski und"Berlin – Tag & Nacht"-Darstellerin Jéssica Sulikowski.

Show beschert RTLzwei gute Quoten

"Kampf der Realitystars" war ein Quotenhit für RTLzwei. Im letzten Jahr erreichte die Sendung durchschnittlich 7,6 Prozent bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, ein Jahr zuvor waren es sogar rund neun Prozent. Im letzten Monat lag der RTLzwei-Schnitt in dieser Gruppe bei gerade mal 3,7 Prozent. (cw)