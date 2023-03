Homophobe Schlammschlacht in der SPD Potsdam

Daniel Keller ist seit Ende Oktober 2021 Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion in Brandenburg, seit 2015 hat er ein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung von Potsdam inne (Bild: SPD-Fraktion Brandenburg)

Heute, 05:11h,

Die "Märkische Oder-Zeitung" (Bezahlartikel) berichtete am Mittwoch in ihrer Onlineausgabe von einer "homophoben Attacke" auf den SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag und Potsdamer Stadtverordneten Daniel Keller. Demnach tauchte in WhatsApp-Gruppen der Partei eine Fotomontage auf, die den 36-Jährigen u.a. in Verbindung mit Wladimir Putin und FIFA-Präsident Gianni Infantino bringt, die als dessen "Wegbereiter" bezeichnet werden. In einer weiteren Grafik heißt es laut der Regionalzeitung: "Werde auch Du mein Wegbereiter! Gern auch Schwule, wenn ihr tuckig genug seid."



Mit dem homofeindlichen Post erreicht die Schlammschlacht in der Potsdamer SPD einen neuen Tiefpunkt. Seit Wochen toben in der Partei und ihrer Stadtfraktion interne Machtkämpfe, bei denen es auch um die Politik von SPD-Oberbürgermeister Mike Schubert geht. Zuletzt wurde zu Beginn der Woche eine neue Fraktionsspitze gewählt. Als Drahtzieher des "Putsches" wurde von Mitgliedern der Partei Daniel Keller ausgemacht, was dieser jedoch bestreitet.

Beratung über Strafanzeige

Gegenüber der "Märkischen Oder-Zeitung" erklärte der SPD-Fraktionschef im Landtag, dass inzwischen viele Solidaritätsbekundungen von Sozialdemokrat*innen bei ihm eingetroffen seien. Er habe in seiner Partei aus seiner sexuellen Orientierung nie ein Geheimnis gemacht, sagte Keller. Nun hoffe er, dass sich die Aufregung in Kürze wieder legen wird.



Laut der Regionalzeitung wollte die SPD Potsdam am Mittwochabend mit Daniel Keller beraten, ob Strafanzeige gestellt wird. Das Ergebnis ist bislang nicht bekannt. (cw)