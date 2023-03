Deutsche Aidshilfe: Zugang zur PrEP muss einfacher werden

Tony Webster / wikipedia) Expert*innen sind sich sicher, dass die PrEP in den letzten Jahren viele HIV-Neuinfektionen verhindert hat (Bild:

Heute, 12:58h, noch kein Kommentar

Die Deutsche Aidshilfe fordert anlässlich des am Donnerstag beginnenden Deutsch-Österreichischen Aids-Kongresses (DÖAK) in Bonn, die Nutzung des HIV-Prophylaxemedikaments PrEP auszubauen. Dazu hat die Organisation ein neues Positionspapier veröffentlicht.



Die sogenannte Prä-Expositions-Prophylaxe (Vor-Kontakt-Vorsorge) schützt HIV-Negative laut Studien sehr zuverlässig vor der Ansteckung mit dem Virus. HIV kann sich dann nicht mehr im Körper einnisten, eine Übertragung beim Sex ist damit nicht mehr möglich. Das vorbeugende Medikament wird derzeit von mindestens 30.000 Menschen in Deutschland genutzt, erklärte Daniel Schmidt vom Robert Koch-Institut auf dem DÖAK. Seit September 2019 ist die PrEP für Menschen mit "substanziellem" HIV-Risiko eine Leistung der Gesetzlichen Krankenkassen (queer.de berichtete).



Zobel @BMG_Bund betont bei der Eröffnung des #DOEAK das Ziel des Aktionsplans #QueerLeben aktiv für die bedarfsgerechte & diskriminierungfreie Gesundheitsversorgung von HIV-positiven und/oder queeren Menschen und fordert die #Zivilgesellschaft zur engagierten Mitgestaltung auf. pic.twitter.com/8GyX6AZ76Z Ute Hiller #TeamPrävention (@UteHiller) March 23, 2023

| Twitter / UteHiller | Bei der DÖAK wird auch gezielt die Gesundheitsvorsorge queerer Menschen diskutiert

"Dass die Zahl der Nutzer*­innen steigt, ist eine gute Nachricht. Diesen Trend gilt es zu verstärken, indem wir alle noch offener denken und breiter über die PrEP aufklären", sagt Ulf Kristal, Vorstandsmitglied der Deutschen Aidshilfe. "Die PrEP ist prinzipiell für alle Menschen mit einem HIV-Risiko geeignet. Wer sich mit der HIV-Prophylaxe schützen möchte, muss sie auch schnell und unkompliziert bekommen."

"Meist unbegründete Angst vor starken Nebenwirkungen"

Laut DAH müsste die PrEP mit mehreren Schritten gefördert werden: Der Zugang müsse etwa niedrigschwelliger, also einfacher, gemacht werden, etwa über "communitynahe Einrichtungen für die am stärksten von HIV betroffenen Gruppen (z.B. Checkpoints, Beratungsstellen)". Zudem gelte es Hemmnisse auszuräumen, "etwa die meist unbegründete Angst vor starken Nebenwirkungen". Auch der Stigmatisierung von PrEP-Nutzenden müsse entgegengewirkt werden. Die DAH forderte auch, dass auch private Krankenversicherungen die PrEP bezahlen müssten. "Viele übernehmen die Kosten bisher nicht, einige benachteiligen bisher PrEP-Nutzer*innen sogar beim Tarif", beklagte der Verband.



"Niemand darf von diesem wirkungsvollen Schutz vor HIV ausgeschlossen bleiben", so Kristal. "Es muss einfache und ermutigende Zugänge zur PrEP geben! Das gilt ganz besonders für marginalisierte Gruppen – zum Beispiel nicht krankenversicherte Menschen, die aufgrund einer prekären Lebenssituation der Sexarbeit nachgehen."



Zuletzt geriet dagegen die PrEP-Versorgung in Gefahr: Erst kurz vor dem Jahreswechsel verlängerte der Bewertungsausschuss Ärzte die Finanzierung durch die gesetzlichen Krankenkassen, allerdings nur bis Ende 2023 (queer.de berichtete). Dabei sieht das Robert-Koch-Institut die PrEP-Nutzung als einen Grund für die sinkenden HIV-Neuinfektionen unter schwulen und bisexuellen Männern in Deutschland (queer.de berichtete). (dk)