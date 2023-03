Sarah Engels: Gleitgel-Panne im Berliner SchwuZ

Olaf Kosinsky / wikipedia) Sarah Engel belegte 2011 in der achten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" den zweiten Platz (Bild:

Auf Instagram berichtete die Sängerin, Schauspielerin und Influencerin Sarah Engels diese Woche von ihrem ersten Ausflug in einen Darkroom. Dreharbeiten für das ZDF hatten die frühere DSDS-Teilnehmerin in das Berliner SchwuZ geführt.



"Wir sind in der heutigen Location angekommen, die ist auf jeden Fall anders", erzählte Engels ihren über1,8 Millionen Follower*innen am Dienstag in einer Instagram-Story. "Ich habe gerade den Schock meines Lebens bekommen. Hier gibt es abgesperrte Räume, wo dann auch so versaute Sachen gemacht werden, Vergnügungsräume. Es ist schon sehr speziell." Dazu teilte die zweifache Mutter und Ehefrau von Fußballspieler Julian Büscher ein Foto von einem Darkroom mit Sling.

Mit einem peinlich berührten Gesichtsausdruck berichtete die 30-Jährige zudem von einem Missgeschick mit dem Wandspender: "Ich wollte mir eigentlich nur die Hände desinfizieren, und dann hatte ich auf einmal Gleitgel an meinen Fingern."

"Es sind auf jeden Fall sehr nette Menschen hier"

Trotz der vielen Überraschungen behält Engels das SchwuZ in guter Erinnerung. "Es ist für mich eine komplett neue Welt. Sehr, sehr spannend. Wir sind hier in einem Club für die queere Community", erzählte sie später ihren Follower*innen. "Das bedeutet, dass hier, so wie ich das verstanden habe, jede Sexualität willkommen ist. Ich muss aber auch gestehen, dass ich in diesem Thema gar nicht so wirklich drin bin und nicht so gut auskenne. Es sind auf jeden Fall sehr nette Menschen hier, die jeden Menschen so nehmen, wie er ist."



Das 1977 aus der Homosexuellen Aktion Westberlin (HAW) heraus gegründete SchwuZ ist Deutschlands ältester LGBTI-Club sowie die größte Kulturinstitution im queeren Bereich. Seit knapp zehn Jahren befindet es sich in der ehemaligen Kindl-Brauerei in der Rollbergstraße 26 in Berlin-Neukölln. (cw)