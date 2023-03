Mehrheit der Frauen gegen Möglichkeit zum Oben-ohne-Baden

In immer mehr Schwimmbädern kann der Badeanzug am Haken hängen bleiben (Bild: IMAGO / Westend61)

Heute, 10:22h,

Eine knappe Mehrheit der Frauen in Deutschland ist einer Umfrage zufolge dagegen, dass alle ohne Oberteil ins Schwimmbad dürfen. 55 Prozent der befragten Frauen sprächen sich dagegen aus – 56 Prozent der Männer seien dafür, berichtete das Magazin "Focus" am Samstag. Insgesamt befürworteten 47 Prozent das Schwimmen "oben ohne", während es 44 Prozent ablehnten.



Die Unterschiede verliefen demnach teils entlang politischer Präferenzen. Die meisten Befürworter*innen fänden sich mit 69 Prozent unter denjenigen, die den Grünen nahestünden. Anhänger*innen der Union seien eher dagegen. Hier hätten sich 57 Prozent gegen die Erlaubnis zum Baden ohne Oberteil für alle ausgesprochen.



Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Kantar insgesamt 1.002 Menschen. Vor einigen Tagen hatten etwa die Bäderbetriebe in Berlin und Köln angekündigt, dass künftig nicht nur Männer, sondern auch Frauen und nichtbinäre Menschen mit freiem Oberkörper baden könnten (queer.de berichtete). (cw/AFP)