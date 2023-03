Ein Film wie ein Orgasmus

Von

Heute, 10:47h, noch kein Kommentar

Endlich einmal eine Komödie drehen! Diesen Traum wollte sich João Pedro Rodrigues, so berichtete er es nach der Weltpremiere seines Films in Cannes, unbedingt mal erfüllen. Doch natürlich wundert es jetzt wenig, dass der Portugiese, dessen bisherige Filme bei aller Originalität meist von Tragik und Melodrama durchzogen waren, auch mit "Irrlicht" (Amazon-Affiliate-Link ) wieder alles andere als konventionellen Durchschnitt abliefert.



Das Grundgerüst der Geschichte ist schnell erzählt. Während in der Rahmenhandlung im Jahr 2069 (die Jahreszahl ist dabei nur der erste Hinweis an Rodrigues' Sinn für Albernheit) der alte portugiesische König Alfredo (Joel Branco) auf seinem Sterbebett liegt, spielt sein kleiner Großneffe daneben mit seinem Feuerwehrauto. Was uns direkt zurückführt ins Jahr 2011, wo Alfredo (nun: Mauro Costa) so gar kein Interesse an Politik und seinen royalen Pflichten hat und zum Entsetzen seiner Mutter beschließt, Feuerwehrmann zu werden. Dass er dort, unter den strengen Augen der Kommandantin (Claudia Jardim, herrlich butch und komisch), wirklich aufblüht, liegt dann allerdings vor allem an seinem ausgesprochen attraktiven Ausbilder Afonso (André Cabral) und dem erotischen Knistern zwischen ihnen beiden, das sich schnell zu einem regelrechten Flächenbrand ausbreitet.

Spielerisch-leichtfüßige Melange aus Choreografien



"Irrlicht" ist am 24. März 2023 auf DVD und digital erschienen

En passant werden in "Irrlicht" tatsächlich große Themen verhandelt: Rassismus und die Klimakatastrophe (inkl. Greta Thunbergs legendärer UN-Rede), der Kolonialismus und seine Folgen sowie Kunstgeschichte und der Umgang mit aus heutiger Sicht fragwürdigen Werken. Doch Rodrigues geht es nicht um komplexe Auseinandersetzungen mit diesen Sujets, sondern eher um ein reizvolles Anfüttern des Subtextes. Genauso ist auch sein Umgang mit den unterschiedlichen Filmgenres ein sehr freier. Science-Fiction, Komödie, Musical oder Porno – "Irrlicht" hat gar keine Lust, sich auf irgendetwas festzulegen, sondern hüpft flirrend mal hier hin, mal dorthin.



Das Ergebnis ist in vielerlei Hinsicht schmal, und der einen oder anderen Idee hätte man durchaus auch mehr Raum gegönnt. Doch in der spielerisch-leichtfüßigen Melange aus Choreografien irgendwo zwischen Ballett, Fred Astaire und Jacques Demy, einem Soundtrack, der Mozart, Kinderlieder und portugiesischen Pop vereint und dem augenzwinkernden Umgang mit schwulen Erotik-Klischees entwickelt "Irrlicht" einen Charme, dem man sich nur allzu gerne hingibt. Und dass diese Feuerwehrmänner allesamt besser tanzen als schauspielern, sieht man ihnen nicht nur dann gerne nach, wenn sie damit beschäftigt sind, nackt Meisterwerke von Tizian oder Francis Bacon nachzustellen. Denn so amüsant, so einfallsreich und so sexy waren zuletzt wenig andere Filme.

Und nicht zuletzt: so kurz. "Lange Filme ermüden mich einfach", sagte Rodrigues in Cannes mit Blick auf die knackige Laufzeit von 67 Minuten. "Ich persönlich mag Filme, die unerwartet und überraschend sind. In denen jede Szene etwas Besonderes ist. Deswegen wollte ich einen drehen, der kurz, aber explosiv, befriedigend und hoffentlich unvergesslich ist. Wie ein Orgasmus!"



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Infos zum Film



Irrlicht. Drama. Portugal, Frankreich 2022. Regie; João Pedro Rodrigues. Cast: Mauro Costa, André Cabral, Margarida Vila-Nova. Miguel Loureiro, Joel Branco, Oceano Cruz. Laufzeit: 67 Minuten. Sprache: portugiesische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Salzgeber

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.