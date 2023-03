Elton Johns Fitnessroutine: Täglich durch den Pool laufen

Elton John hält sich im Pool fit (Bild: ABC)

Heute, 17:18h, noch kein Kommentar

Der 76-jährige Popstar Elton John hat vergangene Woche seine finale Tournee durch das Vereinigte Königreich begonnen. 50 Konzerte liegen noch vor ihm, dafür musste sich der Musiker natürlich in Form bringen.



Laut "Daily Mail" verriet der 76-Jährige nun seine Fitnessroutine: "Ich stehe auf, frühstücke und gehe im Pool spazieren. In meinem Alter ist das das Beste, was ich tun kann. Ich gehe seitwärts und mache ungefähr sechs Meilen pro Woche." Sechs Meilen entsprechen fast zehn Kilometern.

Abschiedstour läuft seit 2018

Seit 2018 absolviert John mit Unterbrechungen seine Abschiedstournee "Farewell Yellow Brick Road". Die Tour war aufgrund der Pandemie und gesundheitlicher Probleme des Sängers immer wieder verschoben worden, 2021 musste er sich einer Hüft-OP unterziehen. Das letzte Konzert in seiner Heimat wird Elton John im Juni auf dem legendären Glastonbury Festival spielen.



Ende April bis Mitte Mai kommt John auch nach Deutschland. Stationen sind München, Hamburg, Berlin, Mannheim und Köln. Am 8. Juli 2023 soll in Stockholm das allerletzte Konzert über die Bühne gehen. (spot/cw)