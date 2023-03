Tödliche Schüsse an christlicher Schule: Täter offenbar trans Mann

Heute, 03:08h, noch kein Kommentar

Nach den tödlichen Schüssen an einer privaten christlichen Grundschule in der US-Stadt Nashville werten die Ermittler*­innen Material aus, das Aufschluss über das Motiv des Täters geben könnte. "Wir haben ein Manifest, wir haben einige Schriften, die sich auf diesen Tag, diesen Vorfall beziehen, und die wir auswerten", sagte Polizeichef John Drake bei einer Pressekonferenz in Nashville am Montagnachmittag (Ortszeit). Es seien auch Lagepläne der christlichen Privatschule gefunden worden, auf denen unter anderem Überwachungskameras und Eingänge eingezeichnet waren.



Bei dem Angriff im US-Bundesstaat Tennessee waren am Montagvormittag drei jeweils neun Jahre alte Grundschulkinder und drei Erwachsene getötet worden. Der Schütze, laut Polizei selbst früher ein Schüler an der Covenant School, wurde von Einsatzkräften erschossen.

Der Täter besuchte früher selbst die Schule

Bei dem Täter handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 28-jährigen trans Mann aus Nashville mit noch weiblichem Geschlechtseintrag. In den ersten Meldungen und vielen Medienberichten wurde der Schütze deshalb misgendert. In seinen Profilen in sozialen Netzwerken nutzte er jedoch männliche Pronomen.



Die Polizei schließt nicht aus, dass sich der Angreifer für Erfahrungen an der christlichen Schule rächen wollte. "Es besteht die Überzeugung, dass es einige Ressentiments gab, auf diese Schule gehen zu müssen, und sich deshalb dieser Vorfall ereignet haben könnte", sagte Polizeichef Drake. Die Ermittler*innen verfolgen jedoch auch andere mögliche Motive. Der trans Mann hatte seine Waffen, zwei Sturmgewehre und einer Handfeuerwaffe nach Polizeiangaben legal erworben.

Biden fordert Verschärfung des Waffenrechts

US-Präsident Joe Biden rief den US-Kongress nach dem Anschlag dazu auf, eine von ihm vorgelegte Verschärfung des Waffenrechtes zu verabschieden. "Wir müssen mehr tun, um Waffengewalt zu stoppen", mahnte Biden. Die Waffengewalt reiße die Gemeinden im Land und die Seele der Nation auseinander. "Es ist krank", sagte der Demokrat. Ein Kind zu verlieren, sei der "schlimmste Albtraum" für eine Familie. (cw/dpa)