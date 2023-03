Checkpoint BLN sucht medizinische*n Fachangestellte*n / Kranken- und Gesundheitspfleger*in

Heute, 03:50h, noch kein Kommentar

Das Checkpoint BLN-Team sucht Verstärkung und zwar:



eine*n medizinische Fachangestellte*n bzw. Kranken- und Gesundheitspfleger*in



in Teilzeit (30 Std/W) zum nächstmöglichen Zeitpunkt.



Der Checkpoint BLN ist eine community-basierte Anlaufstelle für jegliche Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen. Wir bieten PrEP, PEP, HIV/STI Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an. Viele weitere Informationen zu unserer Arbeit und unseren Angeboten findest du auf unserer Homepage www.checkpoint-bln.de.



Deine Aufgaben im Checkpoint BLN wären u.a.:

● Blut entnehmen, Infusionen nach Anweisung anlegen, Spritzen und Impfungen verabreichen

● Vorbereitung von Behandlungsräumen und Untersuchungsberichten

● Assistenz der Ärzt*­innen und Patientenvorbereitung für Untersuchungen

● Hygienemaßnahmen für Arbeitsgeräte und -räume

● Erste Hilfe leisten, in Notfallsituationen assistieren

● Dokumentation (Praxissoftware & Statistik)



Wir erwarten von dir:

● Ausbildung: MFA, Krankenpfleger*in oder vergleichbare Qualifikation

● Sicherheit im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und Software

● Sprachkenntnisse in Deutsch (B2 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)

● Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierungen gegenüber LSBTIQ*



Wir wünschen uns von dir:

● Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen

● Zugehörigkeit zu der LSBTIQ*-Community

● Gute Kenntnisse über HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum, aktuelle Präventions- und Schadensminderungsstrategien



Wir bieten dir:

● Mitarbeit in einem innovativen und community-basierten Projekt

● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten

● Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

● 30 Urlaubstage



Wir begrüßen ausdrücklich Bewerbungen von trans*, inter* und nicht-binären Menschen, Menschen mit HIV, Menschen mit Migrationserfahrung, Schwarzen Menschen und People of Color.



Aussagekräftige Bewerbungen

(Anschreiben und Lebenslauf) bis zum 16.4.2023 bevorzugt per E-Mail mit Kennwort A3/2023/03 an .



Fragen gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Teamleitung) .