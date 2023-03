Spuckattacke auf Prince Damien im ÖPNV

Prince Damien gewann 2020 die Dschungelshow (Bild: RTL+)

Heute, 12:18h, noch kein Kommentar

Sänger Prince Damien ist Opfer eines Angriffs geworden: Der 32-jährige saß vergangenen Samstagabend gegen 22 Uhr gerade in einem öffentlichen Bus in München, als ein junger Mann von außen an die Scheibe klopfte. Dieser zückte sein Handy und gab sich als Fan des DSDS-Siegers von 2016 und Dschungelkönigs von 2020 aus. Plötzlich fing der Mann an, an die Scheibe des Busses zu spucken. Daraufhin zeigte ihm Damien den Mittelfinger, woraufhin der Täter mit der Faust auf die Scheibe schlug.



Schließlich postete der Mann das Video der Tat auf Instagram und verlinkte den Sänger. Kurze Zeit später löschte er es wieder. Daraufhin veröffentlichte Damien einen Clip und erklärte dazu: "Ich kenne diesen jungen Mann nicht und habe lange überlegt, ob ich das hier teilen soll. Aber nach einer Nacht des gründlichen Überlegens kann ich das nicht so stehen lassen." Weiter schrieb er, der Mann habe seine Mutter beleidigt: "Es ist EINE Sache wenn man etwas gegen MICH sagt und mich bespucken und schlagen will, aber eine andere Sache wenn man meine leibliche Mutter mit reinzieht, die es für mich leider nicht mehr gibt." Hintergrund ist, dass seine südafrikanische Mutter kurz nach seiner Geburt gestorben ist – Damien wuchs mit seiner Schwester bei seinem Vater in München auf.

Damien erklärte auch, er wolle erreichen, dass das Profil des Mannes gesperrt wird. Tatsächlich ist es inzwischen nicht mehr aufrufbar.



(Bild: Instagram)

Gegenüber der Presse zeigt sich Damien schockiert: "In der Schule habe ich so was täglich erlebt, nur ohne Scheibe dazwischen. Als er dann noch gegen die Scheibe geschlagen hat, war mir klar: Das ist kein Spaß", sagte er der "Bild"-Zeitung. Über die Motivation könne er nur mutmaßen: "Seit ich lebe, kenne ich Rassismus", so Damien weiter. So sei er mit dem N-Wort beleidigt worden, danach sei auch das Adjektiv "schwul" vorangestellt worden. "Vielleicht war es Schwulenhass." Prince Damien hatte in den letzten Jahren – unter anderem im Dschungelcamp – offen über seine Bisexualität gesprochen.



Damien wolle nun Anzeige erstatten, macht sich aber wenig Hoffnung, dass es Konsequenzen für den Mann gibt: "Durch frühere Erfahrungen mit der Polizei weiß ich, dass in so einem Fall eher nicht weiter ermittelt wird", sagte er gegenüber "Watson".



Seine Fans, darunter auch viele Promis, unterstützten Damien auf Instagram: "Wow…da fehlen mir die Worte. Wahnsinn wie cool du geblieben bist", schrieb etwa Schauspieler Lukas Sauer. Entertainer Riccardo Simonetti ergänzte: "Das ist total schrecklich und es tut mir sehr leid, dass dir so etwas Erniedrigendes und Entwürdigendes passieren musste." (cw)