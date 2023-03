"The White Lotus": Dritte Staffel führt nach Thailand

Szene aus der zweiten Staffel von "The White Lotus" (Bild: HBO)

Heute, 15:56h, noch kein Kommentar

Die dritte Staffel der preisgekrönten Serie "The White Lotus" wird in Thailand spielen. Das berichtet "Variety" unter Berufung auf mehrere Quellen. Eine offizielle Bestätigung des Senders HBO steht aber noch aus.



Nachdem die erste Staffel auf Hawaii und die zweite auf Sizilien gespielt hatte, stand schon früh ein Handlungsort in Asien im Raum. "In der ersten Staffel ging es um Geld, in der zweiten um Sex und in der dritten vielleicht um einen satirischen und witzigen Blick auf den Tod in der östlichen Religion und Spiritualität", erklärte Showrunner Mike White (52) in einem Video nach dem Ende von Staffel zwei. "Ich habe das Gefühl, dass dies einen reichhaltigen Hintergrund für eine weitere Runde von 'White Lotus' ergeben könnte".



Produzent David Bernad schlug gegenüber "Deadline" kürzlich in dieselbe Kerbe. Wir haben oft versucht, in Asien zu arbeiten, und hoffentlich wird die dritte Staffel unsere Chance sein, dort etwas zu machen."

Neue Staffel – neuer Drehort – neuer Cast

Mehr Details stehen zur dritten Ausgabe der Gesellschaftssatire über Besucher*innen und Betreiber*innen eines noblen Luxus-Ressorts nicht fest. Die beiden bisherigen Staffeln spielten in verschiedenen Hotels der fiktiven Kette The White Lotus. Der Cast war in beiden Runden jeweils ein anderer.



| Direktlink | Trailer der ersten Staffel

Nur Jennifer Coolidge (61) war die einzige Konstante. Mit ihrer Darstellung der verzweifelten Tanya landete die Darstellerin, die in den "American Pie"-Filmen Stiflers Mom verkörperte, ein Comeback. Sie gewann für ihre Rolle diverse Preise, unter anderem den Emmy und den Golden Globe. Angesichts des Endes der zweiten Staffel ist allerdings zweifelhaft, dass Coolidge in neuen Folgen zu sehen ist.



"The White Lotus" war 2021 ursprünglich als limitierte Serie geplant. Nach dem großen Erfolg wurde sie aber verlängert, als Anthologie mit jeweils anderem Cast und Drehort.



In beiden Staffeln gab es schwule Handlungsstränge – in Staffel eins unter anderem mit Lukas Gage und Murray Bartlett, der zuletzt in "The Last of Us" zu sehen war. Aus der zweiten Staffel stammt Jennifer Coolidges Kultsatz: "These gays, they're trying to murder me" (Diese Schwulen versuchen, mich zu ermorden).



In Deutschland war die gefeierte Tragikomödie bei Sky und dessen Streamingdienst Wow zu sehen. (spot/cw)