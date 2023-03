22-Jähriger nach homophober Messer-Erpressung vorläufig festgenommen

Heute, 16:59h, noch kein Kommentar

Ein 22-Jähriger, der einen Zugreisenden mit gezogenem Messer aufgefordert hat, ihm die Geldbörse auszuhändigen, ist in Kiel vorläufig festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen räuberischer Erpressung und wegen des "Verdachtes einer homofeindlichen Tat" ermittelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.



Den Angaben zufolge hatte der Mann vergangenen Dienstag gegen 14.10 Uhr während einer Zugfahrt von Kiel nach Lübeck sich neben einen 20-Jährigen gesetzt und ihn aufgefordert, beim nächsten Halt in Elmschenhagen, einem Stadtteil im Südosten von Kiel, auszusteigen. Mit vorgehaltenem Messer entwendete er dem Geschädigten dort einen mittleren zweistelligen Geldbetrag. Anschließend flüchtete er.

Nur wenige Tage nach der Tat nahm die Polizei den jungen Mann am Freitag dann in Bahnhofsnähe fest. Sie hatten ihn aufgrund eines Videos vom vergangenen Dienstag wiedererkannt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung sei er aber wieder entlassen worden. Aufgrund seiner Äußerungen während der Tat soll geprüft werden, inwiefern die Tat einen homophoben Hintergrund hatte. Die Polizei teilte nicht mit, um welche queerfeindlichen Äußerungen es sich dabei gehandelt hatte. Sie gab auch keine weiteren Einzelheiten zum mutmaßlichen Täter heraus. (dpa/cw)