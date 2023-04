"See.Ess.Spiele": Schlemmen am Wörthersee

Heute, 04:19h, noch kein Kommentar

Seit 15 Jahren lockt "Pink Lake" queere Menschen aus ganz Europa an den Wörthersee (in diesem Jahr findet das LGBTI-Festival vom 24. bis 27. August statt). Doch die Kärntner Region hat noch viel mehr spannende Events zu bieten.



Eines davon sind die "See.Ess.Spiele", die in diesem Jahr erstmals gleich zweimal stattfinden: Vom 4. bis 7. Mai sowie vom 28. September bis 1. Oktober 2023 wird die Region rund um den größten See Kärntens zur Spielstätte des genussvollen Essens.

"Alpe Adria Genussreise" mit zwölf Partnerbetrieben

Im Fokus des Kulinarikfestivals stehen die verschiedensten Produkte aus der Region und deren Produzent*innen, die gemeinsam mit haubengekrönten Spitzenköch*innen und internationalen Gastköch*innen die tollsten Gerichte auf die Teller bringen. "Mit viel Leidenschaft und Liebe tüfteln sie bereits schon jetzt an den kulinarischen Meisterwerken und sorgen so für ein harmonisches Zusammenspiel unterschiedlichster Produkte, Aromen und Zubereitungsvarianten", wirbt die Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH für das Event.



Mit zwölf gastronomischen Partnerbetrieben erwartet die Gäste der "See.Ess.Spiele" im Mai eine besonders große kulinarische Vielfalt. Jedes Restaurant arbeitet dabei mit Produzent*innen zusammen und muss deren Produkte verkochen. Von Fleisch, über Fisch, sogar bis hin zu Schnecken oder Vegetarischem ist alles mit dabei. Alle Partnerbetriebe und Veranstaltungen sind auf der Homepage see-ess-spiele.com gelistet. Die Tickets können die Gäste auch direkt bei den Betrieben kaufen.

Versprochen wird eine "Alpe Adria Genussreise": Kärnten (Österreich), Slowenien und Friaul-Julisch-Venetien (Italien) – drei Länder mit unterschiedlichen Kulturen und doch vereint im Kochtopf. In der Region Wörthersee-Rosental erleben Gäste und Einheimische gleichermaßen die kulinarischen Einflüsse, sei es in einem der 20 Haubenrestaurants oder einem der bodenständigen Lokale in der landschaftlich wunderschönen Gegend. (cw/pm)