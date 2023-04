Jugendliche attackieren Schwules Museum

KimSchneider / wikipedia) Seit rund zehn Jahren befindet sich das Schwule Museum in Berlin-Tiergarten (Bild:

Erneut gab es einen Angriff auf das Schwule Museum in der Bundeshauptstadt: Am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr beobachtete nach Polizeiangaben eine Passantin, wie zwei Jugendliche den Inhalt eines Feuerlöschers gegen die Fassade des Schwulen Museums sprühten und anschließend in verschiedene Richtungen, einer in Richtung Derfflingerstraße, der andere in Richtung Lützowplatz, flüchteten. Den Löscher ließ das Duo auf dem Gehweg vor dem Gebäude zurück.



Die Fassade des Museums wurde durch das Pulver nicht beschädigt. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Missbrauchs von Nothilfemitteln wurde aufgenommen.



Bereits Ende Februar hatten Unbekannte nachts auf das Schwule Museum geschossen – es wurden insgesamt sechs Einschussstellen an der Hausfront festgestellt (queer.de berichtete). Nach dem Angriff riefen Politiker*­innen mehrerer demokratischer Parteien zur Solidarität mit dem Museum auf (queer.de berichtete).

Mehrere Attacken in den letzten Jahren

Schon zuvor war das Museum wiederholt Ziel von Attacken: Im April 2020 warfen Unbekannte Steine auf die Einrichtung und beschädigten die Fensterscheibe schwer (queer.de berichtete). Der oder die Täter*innen konnten nie ermittelt werden. Im März 2016 war schon einmal auf das Schwule Museum geschossen worden (queer.de berichtete). Mit Metallkugeln wurde dabei ebenfalls ein Fenster zum Empfangsbereich an sechs Stellen beschädigt.



Das Schwule Museum war 1984 gegründet worden und gilt als eines der größten queeren Museen der Welt. Allein die Sammlung umfasst etwa 1,5 Millionen Archivalien, auf einer Ausstellungsfläche von knapp 700 Metern werden normalerweise bis zu vier Ausstellungen gleichzeitig gezeigt. Es wird vom Land Berlin gefördert und bietet jährlich tausenden von Besucher*innen Einblicke in queere Geschichte, Kunst und Aktivismus. Im Stadtteil Tiergarten befindet sich das Museum seit Mai 2013. (pm/cw)