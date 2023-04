Trump-Richter stoppt Anti-Drag-Gesetz

Heute, 11:18h,

Der von Ex-Präsident Donald Trump ernannte Bundesrichter Thomas L. Parker hat am Freitag ein gegen Dragqueens gerichtetes Gesetz wenige Stunden vor dessen Inkrafttreten vorläufig gestoppt. Das Gesetz sah vor, dass "weibliche oder männliche Imitation" in der Öffentlichkeit verboten wird. Dragqueens dürften damit nur noch dort auftreten, wo Jugendlichen ausdrücklich der Zugang verboten wird – es würden also die selben Regeln gelten wie für Stripper*innen. LGBTI-Aktivist*innen befürchteten, dass dieses Gesetz auch dazu führen könne, dass trans Menschen pauschal verfolgt oder CSDs aufgelöst werden können.



Gegen das Gesetz geklagt hatte das Theater "Friends of George's" in Memphis, in dem Drag-Aufführungen stattfinden. Das Theater argumentierte, dass mit dem Verbot das in der US-Verfassung garantierte Recht auf Redefreiheit unverhältnismäßig eingeschränkt werde. "Das Gesetz verbietet einem Drag-Performer, mit einem bauchfreien Oberteil und einem Minirock zu tanzen, wenn Minderjährige das sehen können. Aber es verbietet einer Cheerleaderin des Footballteams Tennessee Titans nicht, genau den gleichen Tanz vor Kindern aufzuführen", heißt es in der Klage.

Richter Parker stoppte das Gesetz für zunächst 14 Tage. Er erklärte, dass das Gesetz sehr ungenau formuliert sei und so breit ausgelegt werden könne, dass es möglicherweise die Grundrechte verfassungswidrig einschränke. So wird darin das Wort Dragqueen nicht erwähnt, vielmehr ist die Rede von "an Erwachsene gerichtete Aufführungen, die Minderjährigen Schaden zufügen".



Das Gesetz ist dieses Jahr von beiden Kammern des republikanisch kontrollierten Landesparlaments von Tennessee verabschiedet worden. Vor einem Monat unterzeichnete der republikanische Gouverneur Bill Lee, ein erklärter Gegner von LGBTI-Rechten, das Verbot. Lee wurde dafür scharf kritisiert – insbesondere weil ein altes Bild von ihm aufgetaucht ist, das ihn in Drag zeigt – das Foto erschien 1977 in seinem Highschool-Jahrbuch.







Für Verwirrung sorgte auch der 59-jährige Vize-Gouverneur Randy McNally, der auf Instagram dem schwulen und oft geschminkten Entertainer Franklyn McClur ausführliche Komplimente machte. Schließlich entschuldigte sich der Politiker für seine Online-Aktivitäten (queer.de berichtete).



Das Gesetz gegen Dragqueens wird als Teil eines Kulturkampfes der politischen Rechten gegen queere Menschen, vor allem trans Personen, angesehen. Zuletzt gab es insbesondere in konservativen Bundesstaaten hunderte antiqueere Gesetzesinitiativen (queer.de berichtete). (dk)