Polizei: Amoklauf an Grundschule in Nashville über Monate geplant

Die Polizei von Nashville veröffentlichte Bilder aus Überwachungskameras, die den bewaffneten Attentäter beim Eindringen in die Schule zeigen (Bild: Metro Nashville Police)

Heute, 04:43h, noch kein Kommentar

Eine Woche nach dem Amoklauf an einer privaten christlichen Grundschule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee hat die Polizei neue Details zu dem Vorfall veröffentlicht. Demnach sei das Massaker, bei dem drei Kinder und drei Erwachsene getötet wurden, über Monate geplant worden. Das gehe aus Schriften und Tagebucheinträgen hervor, die bei der verantwortlichen Person gefunden worden seien, teilte die Polizei in Nashville am Montag mit.



Über das Motiv des 28-jährigen trans Manns mit noch weiblichem Geschlechtseintrag gebe es noch keine Klarheit, es werde "weiterhin untersucht". Bereits kurz nach der Tat war bekannt geworden, dass es sich bei dem schwerbewaffneten Täter um einen früheren Schüler der Covenant School handelt (queer.de berichtete). Wegen psychischer Probleme war er in ärztlicher Behandlung.

Angreifer soll weitere Attentate geplant haben

Vom Zeitpunkt des Eindringens auf das Grundstück bis zu seiner eigenen Erschießung durch die Polizei habe der Attentäter insgesamt 152 Schüsse abgegeben, heißt es in der neuen Mitteilung der Polizei. Es sei zudem bekannt, dass er noch weitere solcher Taten in Betracht gezogen habe.



Die Tat löste große Bestürzung in den USA auf und heizte einmal mehr eine Debatte über mögliche Reformen des Waffenrechts an. Die Vereinigten Staaten sind seit langem mit einem gewaltigen Ausmaß an Waffengewalt konfrontiert. Amokläufe und Schießereien gehören dort zum Alltag. Rechte Politiker*innen und Aktivist*innen in den USA missbrauchten das Massaker dagegen für neue Angriffe auf die LGBTI-Community und machten die Trans-Identität des Täters für die Tat verantwortlich (queer.de berichtete).

AfD sieht Folge von "Hetze gegen die Mehrheitsgesellschaft"

Entsprechende Stimmen gab es auch aus Deutschland. Martin Reichardt, der familienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, tweetete etwa: "Die Frage, ob lsbtq-Propaganda & Hetze gegen die Mehrheitsgesellschaft Anteil hatte, wird nicht gestellt." (mize/dpa)