Karriere-Christin verliebt sich in Zirkus-Artistin

Camille arbeitet als Dozentin an einer christlichen Universität und ist mit ihrem Kollegen Martin verlobt. Nach der Hochzeit steht eine gemeinsame Beförderung an – für die beiden Karriere-Christ*innen läuft also eigentlich alles nach Plan. Doch Camille ist auf vage Art unglücklich, und dann stirbt auch noch ihr geliebter Hund.



Poster zum Film: "When Night Is Falling" läuft im April 2023 – zusammen mit drei weiteren lesbischen Klassikern – in der Queerfilmnacht

Als sie in einem Waschsalon unverblümt von der charismatischen Zirkusartistin Petra angeflirtet wird, ist da plötzlich ein ganz anderes, neues Gefühl. Petra nimmt sie mit zum Drachenfliegen und in die abenteuerliche Welt des Zirkus – und zum ersten Mal in ihrem Leben gibt sich Camille dem Lustprinzip hin. Doch ist sie wirklich bereit, dafür Martin und ihre alte Welt zurückzulassen?



Die kanadische Regisseurin Patricia Rozema erzählt in sinnlichen Bildern von einer Frau, deren bisher von Ordnung und Glauben bestimmtes Leben gehörig durcheinandergewirbelt wird.



"When Night is Falling" ist ein Klassiker des lesbischen Kinos der 1990er Jahre. Im Rahmen der Queerfilmnacht kehrt er in diesem Monat digital restauriert in neuem Glanz auf die große Leinwand zurück – zusammen mit den drei weiteren wegweisenden Werken des lesbischen Kinos "Mädchen in Uniform", "Fucking Åmål" und "Die Jungfrauenmaschine". (cw/pm)



When Night Is Falling. Digital restaurierte Fassung. Drama. Kanada 1985. Regie: Patricia Rozema. Cast: Pascale Bussières, Rachael Crawford, Henry Czerny, Don McKellar, Tracy Wright. Laufzeit: 94 Minuten. Sprache: englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 16. Verleih: Salzgeber. Im April 2023 in der Queerfilmnacht

