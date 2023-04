Offen für alles: Tina Ruland schließt Sex mit Frauen nicht aus

Heute, 16:02h, noch kein Kommentar

In "Manta, Manta – Zwoter Teil" küsst die 56-jährige Tina Ruland aktuell ihren 59-jährigen Schauspiel-Kollegen Til Schweiger auf der großen Kino-Leinwand. Im echten Leben muss es hingegen nicht zwingend ein Mann zum Küssen sein, wie die Schauspielerin im Interview mit "Bunte" verraten hat. "Ich verliebe mich gerne und schnell. Verliebtsein ist ein tolles Gefühl", sagt Ruland. Bei einer neuen Partnerschaft sei sie "offen für ganz vieles". Auch unabhängig vom Geschlecht.



Tina Ruland kann sich Sex mit Frauen vorstellen



So könne sie sich zum Beispiel nicht nur Intimitäten mit Männern, sondern auch Sex mit einer Frau vorstellen: "Sag niemals nie. Ich würde das nicht ausschließen. Ich finde Frauen sehr attraktiv und schön. Oftmals sogar sehr viel attraktiver als Männer im entsprechenden Alter", erklärt die Schauspielerin, die bereits mehrmals im "Playboy" zu sehen war.



Tina Ruland nahm 2022 an der Dschungelshow teil und belegte am Ende den achten Platz (Bild: RTL)

Ihren Körper nochmal bei einem freizügigen Fotoshooting zu zeigen, kann sie sich ebenfalls vorstellen: "Ich mag meinen Körper. Dieses neue Selbstverständnis finde ich cool, dass wir Frauen mittlerweile sagen können, wir sind innerlich wie äußerlich stark. Und das können wir zeigen, auch wenn wir vielleicht nicht den perfekten Schönheitsidealen entsprechen."

Alters-WG im Süden statt Hochzeit

Was sich Tina Ruland hingegen nicht so gut vorstellen kann, ist, jemals vor den Traualtar zu treten. Fürs Alter hat sie stattdessen einen anderen, eher unkonventionellen Plan. "Ich gehe nicht davon aus, dass ich jemals heirate. Außerdem sterben gleichaltrige Männer früher, und ich steh nicht auf jüngere", so die Schauspielerin. "Deshalb ist der Plan mit einigen Freundinnen und einem handwerklich begabten Mann gemeinsam auf einen Hof im Süden zu ziehen und eine Alters-WG zu gründen!" (spot/cw)