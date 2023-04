Heute, 16:29h, noch kein Kommentar

Das "Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen" ist im Juni vergangenen Jahres ausgelaufen – eigentlich. Auf Druck der Linken entschieden sich die Ampel-Koalition und das Justizministerium aber, die Frist zu verlängern. Neuer Fristtag ist inzwischen der 21. Juli 2027.



Doch seit der Verlängerung im vergangenen Jahr haben erneut nur wenige Betroffene die Entschädigungsmöglichkeiten genutzt. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des Linken-Abgeordneten Jan Korte hervor. Der kritisiert das mangelnde Engagement von Justizminister Marco Buschmann (FDP) und seinem Haus und fordert nun erneut eine breite Anzeigenkampagne, um die letzten verbliebenen Opfer der Verfolgung noch zu erreichen.

Hat Justizministerium geschlafen?

Laut Antwort auf die Anfrage, die queer.de exklusiv vorliegt, haben von der verlängerten Frist bisher nur fünf nach dem Paragraf 175 Verurteilte oder ohne Urteil Verfolgte profitiert. Zwei weitere gestellte Anträge seien überdies nicht bewilligt worden. Eigentlich hatte es rund um die Verlängerung der Frist im vergangenen Jahr die Idee gegeben, eine Öffentlichkeitskampagne in der "Apotheken Umschau" zu schalten. Auch im Vorabendfernsehen vor den Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Kanäle, so ein weiterer Vorschlag, hätte die Information laufen können. Doch passiert ist das seither nicht.



"Im April letzten Jahres habe ich Bundesjustizminister Marco Buschmann zuletzt in einem Brief dazu aufgefordert, mit einer Anzeigenkampagne über das Rehabilitierungsgesetz und die Entschädigungsmöglichkeiten zu informieren", kritisiert Jan Korte. Nun ergebe die Antwort auf die schriftliche Anfrage, "dass das Justizministerium seitdem schlicht geschlafen zu haben scheint".



Demnach sei zwar immer noch eine zweimalige viertelseitige Anzeige in der "Apotheken Umschau" geplant, aber eben noch nicht verwirklicht. Zudem solle es von Juni bis August diesen Jahres Flyer für die Wartebereiche in Ärzt*innenpraxen geben.



"Warum erst jetzt und warum so spät?" fragt dazu Korte. "Zwischenzeitlich dürften weitere Antragsberechtigte verstorben sein". Das Vorgehen nennt er ein "Spielen auf Zeit", das "schlicht unwürdig" sei. Nun müsse es eine breit angelegte, zielgruppengerechte Anzeigenkampagne geben, in der noch ein mal über die Möglichkeiten zur Entschädigung informiert werde. Das, was bisher geplant sei, ist für Korte unzureichend. Außerdem fordert er eine Entfristung des Gesetzes.



Weniger als 300 Bewilligungen



Im April 2022 waren seit dem 2017 beschlossenen Gesetz erst 188 Anträge von im Nachkriegsdeutschland verurteilten Homo- und Bisexuellen eingegangen. 2021 seien es insgesamt nur sechs Anträge gewesen. Zudem waren bis dahin 137 Anträge nach einer ergänzenden Richtlinie aus dem Jahr 2018 eingegangen. Nach der können auch Männer entschädigt werden, die aufgrund des homophoben Paragrafen 175 oder 151 (DDR) angeklagt, aber nicht verurteilt worden sind. Hier habe es im Jahr 2021 immerhin 17 Anträge gegeben.



Insgesamt waren bis zur Fristverlängerung im vergangenen Jahr 176 Anträge von Verurteilten und 107 Anträge von ohne Urteil Verfolgten bewilligt worden. Das sind auch mit den nun hinzugekommenen fünf Bewilligungen weniger als 300. Die Gesamtentschädigungssumme hatte demnach im April 2022 gerade einmal 867.500 Euro betragen. Ursprünglich waren die Gesetzgeber*innen davon ausgegangen, dass bis zu 30 Millionen Euro für bis zu 5.000 Anträge allein im Fall der Verurteilten benötigt würden.



In der Nachkriegszeit verurteilte homosexuelle Menschen werden seit 2017 rehabilitiert und entschädigt. Die Verurteilten können eine Entschädigung beantragen, die 3.000 Euro je aufgehobener Verurteilung plus 1.500 Euro je angefangenem Jahr in Haft beträgt.



Aus der Forschung zur Homosexuellenverfolgung ist bekannt, dass viele Betroffene auch heute noch eine tiefe Scham für die strafrechtliche Verfolgung verspüren und einige von ihnen heterosexuelle Ehen eingingen, um dem weiteren Verfolgungsdruck zu entgehen. Daher sei zu vermuten, dass diese Betroffenen erst dann einen Antrag stellen würden, wenn ihre Ehepartnerin verstorben ist, um sich nicht im hohen Alter zu outen. Andere haben möglicherweise von der Antragsberechtigung nichts erfahren.

Fast 70.000 Menschen wurden verurteilt

Der frühere Paragraf 175 des Strafgesetzbuchs hatte sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe gestellt. Endgültig abgeschafft wurde er erst 1994. In der DDR gab es mit dem Paragrafen 151 eine ähnliche Vorschrift, die kurz vor dem Zusammenbruch des Landes im Juli 1989 abgeschafft wurde. Anders als in der Bundesrepublik wurden in der DDR zwischen 1968 und 1989 auch lesbische und bisexuelle Frauen mit diesem Gesetz kriminalisiert.



Laut Bundesjustizministerium wurden nach 1945 fast 70.000 Menschen in Ost und West wegen dieser Gesetzesregelungen verurteilt. Viele andere Homo- und Bisexuelle hatten Ermittlungsmaßnahmen zu erdulden, saßen in Untersuchungshaft oder erlitten erhebliche berufliche, wirtschaftliche oder gesundheitliche Nachteile.



Das Bundesamt für Justiz hat auf seiner Webseite alle Informationen eingestellt, die Betroffene benötigen. Dort findet sich auch im Downloadbereich ein Antragsformular für die Entschädigung. (jk)