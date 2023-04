Carolin Kebekus: Gut, dass die Kirche ihr Arbeitsrecht geändert hat

In der "Carolin Kebekus Show" zeigt Deutschlands Comedy-Queen immer wieder Haltung und präsentiert ihren ganz eigenen Blick auf die Welt (Bild: WDR / Ben Knabe)

Carolin Kebekus freut sich darüber, dass das kirchliche Arbeitsrecht geändert worden ist und die sexuelle Orientierung der Mitarbeitenden jetzt keine Rolle mehr spielen darf. "Ein Theologe hat mir allerdings treffend gesagt: "Beruflich bin ich jetzt eine Bereicherung für die Kirche, privat bleibe ich ein Sünder."", sagte die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Nach traditioneller katholischer Lehrmeinung gilt Homosexualität als Verstoß gegen die Gebote Gottes.



Kebekus ist selbst aus der Kirche ausgetreten, betrachtet sich aber nach wie vor als Katholikin. "Rom ist immer auf Konfrontation und nicht auf Reformen aus", sagte sie. "Ich finde das sehr schade. Denn wenn diese Institution wirklich für alle Menschen da wäre, wäre das Riesenbereicherung."



Die katholische Kirche ist auch das Thema der ersten Sendung der "Carolin Kebekus Show", deren neue Staffel am Donnerstag um 00.00 Uhr in der ARD startet. (cw/dpa)