George Santos unterstützt Donald Trump bei Anklage in New York

Der umstrittene schwule Republikaner George Santos hat am Dienstag mit Parteifreund*innen vor dem New Yorker Gerichtshof gegen die Anklage des Ex-Präsidenten Donald Trump in der Schweigegeldaffäre demonstriert. Die Polizei hielt den ganzen Tag über Gegner*innen und Anhänger*innen des Ex-Staatschefs und Präsidentschaftskandidaten für 2024 auf den Straßen auseinander.



Trump wurde in 34 Punkten angeklagt, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben. Hauptaugenmerk ist, dass er Schweigegeldzahlungen in Höhe von 130.000 Dollar (120.000 Euro) an die Pornodarstellerin Stormy Daniels nicht richtig verbucht haben soll. Trump streitet alles ab – und bezeichnet die 44-jährige Daniels zudem als "Pferdegesicht". Die Pornodarstellerin ist inzwischen zu einer Art Schwulenikone aufgestiegen: Sie moderierte zuletzt die Datingshow "For The Love Of DILFs" (queer.de berichtete).

Der 34-jährige Santos erklärte, Trump werde "unfair vom Bezirksstaatsanwalt attackiert". Auf Twitter schrieb er: "Ich habe Trump von dem Augenblick an zur Seite gestanden, als er die Rolltreppe herunterkam, ich habe bei den Vorwahlen für ihn gestimmt und zwei Mal bei Präsidentschaftswahlen. Heute bin ich aufgetaucht, denn das ist es, was echte Unterstützer tun, sie kommen an den besten und den schlechteren Tage."



Die Lokalnachrichten berichteten über die Proteste

Allerdings kam keiner der führenden Republikaner*innen für die Anklage nach New York. Die einzige andere Kongressabgeordnete neben Santos war die umstrittene Marjorie Taylor Greene. Die Republikanerin aus Georgia ist vor allem durch verrückte Verschwörungstheorien bekannt – etwa, dass die kalifornischen Waldbrände durch jüdische "Space Laser" verursacht worden seien. Außerdem gehört sie zu den schärfsten Gegnerinnen von LGBTI-Rechten (queer.de berichtete).



Verbal unterstützen andere republikanische Führungskräfte Trump aber weiter: Sein innerparteilicher Gegner Ron DeSantis behauptete etwa wie viele andere, dem Ex-Präsidenten stehe ein politischer Prozess bevor.

Trump nutzt Trubel für Spendenaufrufe

Trump wurde unterdessen ohne Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Bei einer Rede am Abend in seinem Anwesen in Florida behauptete der 76-Jährige erneut, er sei unschuldig, und nutzte die Anklage für einen Spendenaufruf. "Dieser Fake-Fall wurde nur vorgebracht, um die bevorstehenden Wahlen 2024 zu stören, und er sollte sofort fallen gelassen werden", so Trump. "Das ist eine Verfolgung, keine Untersuchung." Das Hauptverfahren wird wohl frühestens in einem halben Jahr beginnen – und fällt damit direkt in die Zeit des Vorwahlkampfes der Republikaner.



George Santos wurde im November 2022 der erste offen schwule Republikaner, der neu ins US-Repräsentantenhaus gewählt wurde. Nach seiner Wahl sorgte er aber für viele Negativschlagzeilen wegen seines gefälschten Lebenslaufs, Vorwürfen von Diebstahl und sogar sexueller Belästigung. FBI und Ethik-Ausschuss des Kongresses ermitteln inzwischen gegen den Politiker (queer.de berichtete). (dk)