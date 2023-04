Monika Gruber: Wutvideo über "Mutter"-Verbot und Damenumkleide

Heute, 13:41h,

Die Kabarettistin Monika Gruber springt auf die von der "Bild"-Zeitung losgetretene Aufregung um den von der "Tagesschau" verwandten Ausdruck "entbindende Person" auf. Das Boulevard-Blatt hatte behauptet, dass das Wort "Mutter" verboten werden solle. Gegen "DAS Aufreger-Thema der Nation" mobilisierte die Zeitung dann diverse Promis und die Ex-Familienministerin Kristina Schröder (CDU) (queer.de berichtete). Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte am Wochenende sein Unverständnis kundgetan.



In einem Videoclip der Kabarettistin, der Zehntausende auf Facebook und Instagram zu einem "Like" motiviert hat, beschwert sich Gruber nun: "Wenn wirklich immer die Klügeren nachgeben, gewinnen irgendwann die Deppen!" Gemeint waren mit den nachgebenden Klügeren allerdings nicht die Kolleg*innen des "Tagesschau"-Onlineportals, die den betreffenden Artikel über das Familienstartzeitgesetz gleich nach der ersten Kritik änderten, obwohl die Rede von "der Mutter" sachlich falsch ist. Gemeint waren die konservativen und rechten Kulturkämpfer*innen.



Wollen aber wirklich Kräfte in der Gesellschaft den Begriff "Mutter" verbannen oder verbieten? Dürfen Frauen nicht mehr sagen, dass sie Frauen sind? Verabschieden Linke, Grüne und SPD das Selbstbestimmungsgesetz still und heimlich an der Bevölkerung vorbei? Und kann man bald Exhibitionisten nicht mehr aus den Damenumkleiden schmeißen? Ein Faktencheck.

Will die "Tagesschau" den Begriff "Mutter" verbannen?

Die "Tagesschau" wolle "offenbar den Begriff 'Mutter' aus dem Wortschatz verbannen und durch 'Gebärende' oder 'entbindende Person' ersetzen", behauptet Gruber in ihrem Video. Ist das der Fall? Keineswegs. Das Onlineportal hatte lediglich über ein Gesetzgebungsvorhaben berichtet, das es den Partner*innen entbindender Personen in den zwei Wochen nach der Geburt ermöglichen soll, sich von der Arbeit freistellen zu lassen.



Das bedeutet, dass eben nicht nur die Partner*innen entbindender Mütter diese Möglichkeit hätten, sondern auch die Partner*innen entbindender Väter oder nichtbinärer Personen. Die geschlechtliche Identität der Gebärenden spielt für die bezahlte Familienstartzeit schlicht keine Rolle. Hinzu kommt, dass es bei Kindern, die in lesbische Partner*innenschaften hinein geboren werden, nicht "die" Mutter gibt, sondern zwei. Auch hier geht es also um sprachliche Präzision, nicht um das Vermeiden des Begriffs Mutter. Gemeint ist in dem Fall die nicht-entbindende Mutter, nicht die entbindende Mutter. Letztere profitiert ja bereits von der Regelung des Mutterschutzes. Schließlich tauchte das Wort "Mutter" im selben Artikel mehrmals auf – so wie in diesem Artikel.



Außerdem ist die Verwendung eines bestimmten Ausdrucks durch ein Medium nicht gleichbedeutend mit dem Versuch, alternative Ausdrücke "aus dem Wortschatz zu verbannen", wie Gruber es in diesem Fall behauptet. Das gilt auch dann, wenn das Medium zu den öffentlich-rechtlichen Medien gehört wie das Onlineportal der "Tagesschau". Mit welcher Macht sollte es auch Millionen von Bürger*innen die Verwendung des Wortes "Mutter" untersagen?



Dürfen Frauen nicht mehr sagen, dass sie Frauen sind?



Monika Gruber sei ja keine Mutter, erzählt sie im Video. Sie sei auch keine Frau, denn das dürfe man "ja auch schon nicht mehr sagen". Was sie dann sei? "Eine genderfluktuative Person mit unbenutzter Gebärvorrichtung", schlägt sie ironisch vor. Doch darf Gruber nicht mehr sagen, dass sie eine Frau sei?



Keineswegs. Forderungen, wonach Frauen nicht mehr sagen dürfen sollten, dass sie Frauen seien, oder gar eine Forderung danach, Frauen nicht mehr Frauen zu nennen, sind schlicht nicht bekannt. Was es hingegen gibt, sind immer wieder auftauchende Behauptungen von Gegner*innen der Rechte von LGBTI, ihnen solle die Verwendung des Wortes "Frau" oder "Mutter" untersagt werden. Es handelt sich also um eine verschwörungstheoretische Erzählung. Auch transgeschlechtliche Frauen wollen weiterhin oder endlich als Frauen behandelt und bezeichnet werden und bezeichnen sich auch selbst so.



Verabschieden SPD, Linke und Grüne das Selbstbestimmungsgesetz ohne Diskussion?



Gruber sei sich "ziemlich sicher", dass "die rot-grüne Mischpoke in einer Nacht-und-Nebel-Aktion" den Gesetzesentwurf "durchwinken" werde, wonach man sich "ein mal im Jahr" sein Geschlecht "aussuchen" könne. Gemeint ist das Selbstbestimmungsgesetz. Doch was ist dran an der Vorstellung?



Im vergangenen Juni stellten Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) die Eckpunkte für das geplante Selbstbestimmungsgesetz vor (queer.de berichtete). Ein Gesetzesentwurf ist bis heute nicht öffentlich bekannt, weil die Regelungen im Detail nach wie vor zwischen den Beteiligten umstritten sind. Die Vorstellung der Eckpunkte, also eines rechtlich nicht bindenden Dokumentes zur alleinigen Informierung der Öffentlichkeit über den Verhandlungsstand, stellt eine seltene Ausnahme bei Gesetzgebungsverfahren des Regierungskabinetts dar. Ziel der damaligen, besonderen Maßnahme: Eine gesellschaftliche Debatte um die in dem Dokument festgehaltenen Eckpunkte des Gesetzes anzustoßen, wie bei der Pressekonferenz betont wurde.



Doch tatsächlich hält die öffentliche Debatte um die Reform von Änderungen des Namens- und Personenstandes, also des eingetragenen Geschlechts, bereits seit Jahren an. Im Mai 2021, also vor bald zwei Jahren, scheiterten erste Gesetzesanträge von Grünen und FDP im Bundestag, ein Selbstbestimmungsgesetz einzuführen, an der Regierungsmehrheit der damaligen Großen Koalition (queer.de berichtete). Und schon damals demonstrierten Gegner*innen des Gesetzes. Dem Gesetzgebungsversuch gehen weitere Jahre der Debatte um die Reform voraus, die bereits die vergangenen Bundesregierungen versucht, aber nicht umgesetzt hatte.



Es kann also kaum die Rede davon sein, dass der Gesetzgebungsvorgang in einer "Nacht-und-Nebel-Aktion" geschehe. Das genaue Gegenteil ist der Fall: Seit Jahren hält die Debatte um die ausstehende Reform an. Und auch die Ampel-Koalition hat ihre angekündigten Versprechungen, wann es mit der Gesetzgebung so weit sein würde, immer wieder verschoben. So war eine Verabschiedung zunächst bereits bis Ende 2022 versprochen worden (queer.de berichtete). Im Januar diesen Jahres wurde dann ein neues Datum genannt: Bis zum Sommer 2023 sollt es so weit sein. Der Grund? Die bisweilen verbittert geführte Auseinandersetzung um das Gesetz.



Die hat auch dazu geführt, dass in das Gesetz eine Sperrfrist von einem Jahr aufgenommen werden soll. Das bedeutet, dass Personen, die ihren Geschlechtseintrag ändern, mindestens ein Jahr lang mit dieser Entscheidung leben werden müssen. Nimmt eine Person ihren Wunsch, in einem bestimmten Geschlecht anerkannt zu werden, zurück – etwas, das laut Datenlage extrem selten geschieht – muss sie 12 Monate warten. Hinzu kommen drei Monate Wartezeit, die seit neustem vor einer erfolgten Änderung der Einträge anfallen sollen. In dieser Zeit kann der Änderungswunsch auch wieder zurückgenommen werden.



Das Prozedere haben sich die Gegner*innen von zu viel rechtlicher Selbstbestimmung ausgedacht, nicht die Unterstützer*innen der Rechte transgeschlechtlicher Menschen. Es soll aus ihrer Sicht der Sicherstellung der Ernsthaftigkeit des Transitionswunsches dienen und diejenigen abschrecken, die das Selbstbestimmungsgesetz missbrauchen könnten.



Doch in Monika Grubers Darstellung wird der Sinn dieser einjährigen Frist in ihr Gegenteil verkehrt. Gruber suggeriert, dass es transgeschlechtliche Personen gäbe, die ihr Geschlecht jedes Jahr ändern wollten. Das ist nicht der Fall. Außerdem ist auch Grubers Darstellung falsch, wonach das Gesetz von Rot-Grün vorangetrieben werde. Es basiert vielmehr auf Forderungen von Grünen und FDP und wird zwischen dem grün geführten Familienministerium und dem liberal geführten Justizministerium ausgehandelt. Auch auf der offiziellen Webseite der FDP findet sich der Fakt. Dort heißt es: "Wir Freie Demokraten wollen das Transsexuellengesetz abschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen."

Kann man Exhibitionisten bald nicht mehr aus der Damenumkleide schmeißen lassen?

Gruber fürchtet sich laut eigener Aussage im Video außerdem noch, dass sie in Zukunft bei einem Gang in die Therme mit ihren Nichten einer unangenehmen Situation ausgesetzt sein werde. "Irgendein Typ" könne in die Damenumkleide kommen, und zwar "mit hängendem Gemächt und baumelnden Eiern". Der Betreiber der Therme hätten in dem Fall "nicht ein mal das Recht, dass er diese Person aus der Damenumkleide entfernt".



Doch auch diese Behauptung ist nicht wahr. Denn die Möglichkeiten von Betreiber*innen, sexuell belästigendes oder exhibitionistisches Verhalten oder Erregung öffentlichen Ärgernisses mit dem Hausrecht zu ahnden und Personen der Räumlichkeiten zu verweisen, sind vom Selbstbestimmungsgesetz unberührt. Dass es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nicht erlaubt, Personen aufgrund ihrer Genitalien anders zu behandeln, hat keine Auswirkungen auf die Strafbarkeit dieser Handlungen.



Einen Haken aber gibt es: Der Straftatbestand des Exhibitionismus ist in Deutschland noch immer auf Männer beschränkt – und das, obwohl eine von der damaligen Bundesregierung beauftragte Expert*innenkommission bereits 2017 empfohlen hatte, diese Beschränkung aufzuheben. Wird ein solches Verhalten von Frauen oder diversen Personen gezeigt, kann es allerdings als Erregung öffentlichen Ärgernisses geahndet werden. Das wird auch so praktiziert, wie die Kriminalstatistiken zeigen. Die Bundesregierung hat sich bereits dazu bekannt, die Einschränkung des Straftatbestandes des Exhibitionismus auf Männer beenden zu wollen.



Klar ist aber auch: Auch bisher hindert kein Gesetz Tausende Männer im Jahr effektiv daran, solche Formen der sexuellen Gewalt zu begehen. Laut Zahlen des Bundeskriminalamts wurden in den Jahren 2011 bis 2021 jeweils zwischen 7.000 und 9.000 Fälle exhibitionistischer Handlungen und Erregungen öffentlichen Ärgernisses angezeigt. 2020 kam es zu etwas mehr als 24 Anzeigen pro Tag. Der absolute Großteil der Taten wurde von Männern begangen. Doch diese Fälle erhalten weder großes Medieninteresse, noch führen sie zu größerer Wut in der Bevölkerung. Es erscheint somit als schwer nachvollziehbar, wieso die Möglichkeit zur Änderung des juristischen Geschlechts zu einer signifikanten Häufung solcher Fälle in Umkleidekabinen führen sollte.



Anders gelagert ist der Fall beim bloßen Umziehen in der Gruppenumkleide oder etwa beim Betreten einer Frauensauna. Hier existieren unterschiedliche Deutungen der Rechtslage. Justizminister Buschmann (FDP) glaubt, mit einem Verweis auf das Hausrecht im Selbstbestimmungsgesetz einen Ausschluss von Personen nach äußerlichen Merkmalen ermöglichen zu können (queer.de berichtete). Die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman aber interpretiert die Rechtslage dahingehend, dass das nicht möglich sein werde (queer.de berichtete). Um sich vor negativen Reaktionen, Kommentaren und Übergriffen zu schützen, vermeiden es die meisten trans Frauen allerdings, sich überhaupt derlei brenzligen Situationen auszusetzen. Um den Zugang zu und den Ausschluss transgeschlechtlicher Frauen aus solchen sensiblen Frauenräumen dürfte also auch in Zukunft noch weiter gestritten werden, möglicherweise auch vor Gericht.



Klar ist aber: Gemessen am Bevölkerungsanteil transgeschlechtlicher Menschen im Vergleich zum Anteil von Männern oder zu von Männern ausgehenden Sexualstraftaten wie Exhibitionismus erscheint die Aufregung um das Selbstbestimmungsgesetz extrem unverhältnismäßig. So bekommt es den Anschein, als gehe es gar nicht wirklich um die Verteidigung der sexuellen Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen – sondern vor allem darum, die Rechte transgeschlechtlicher Menschen zu beschneiden. (jk)