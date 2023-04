Akademie Waldschlösschen sucht pädagogische*n Mitarbeiter*in

Heute, 08:34h, noch kein Kommentar

Die Akademie Waldschlösschen sucht ab Oktober 2023 eine*n



pädagogische*n Mitarbeiter*in

(m/w/d/k.A)



im Bereich "Lebenswelten schwuler und queerer Männer*"



Du hast Lust:

● Fort- und Weiterbildungsseminare sowie Empowerment- und Selbsterfahrungsveranstaltungen für schwule und queere Männer* zu organisieren?

● Referent*­innen und Expert*­innen in eigener Sache zu akquirieren und gemeinsam mit ihnen Seminare zu planen und konzeptionieren?

● Förderanträge zu stellen und Drittmittel einzuwerben?

● Teilnehmer*­innen und Gäst*­innen zu empfangen und zu betreuen?

● In einem queeren Tagungshaus inmitten unberührter Natur zu arbeiten?

● In der (queeren) Erwachsenenbildung und Heimvolkshochschule tätig zu sein?



Du bringst mit:

● ein abgeschlossenes Hochschulstudium (z. B. Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziale Arbeit)

● eine Vertrautheit mit den Lebensrealitäten von schwulen und queeren Männern*

● Pädagogische und organisatorische Erfahrungen in der Veranstaltungsplanung

● Du identifizierst dich mit den Kernzielen und dem Leitbild der Akademie Waldschlösschen

● Du hast Freude daran mit Gruppen zu arbeiten und eine gastgebende Rolle auch am

Wochenende einzunehmen



Was dich bei uns erwartet:

● ein angenehmes Arbeitsumfeld mit einem freundlichen und engagierten Team

● ein vielseitiges Tätigkeitsfeld in einer Bildungsstätte mit bundesweit einzigartigem

Profil

● Vernetzung mit Expert*­innen in eigener Sache aus verschiedenen Communities

● Möglichkeiten für Fort- und Weiterbildungen

● vergünstigtes Job-Ticket für den ÖPNV



Es handelt sich um eine 40 Stunden-Stelle mit Vergütung in Anlehnung an TV-L (Entgeltgruppe E 12) – Bewerbungsschluss: 15.05.2023



Wir wertschätzen Vielfalt. Daher begrüßen wir alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/ Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität.



Bewerbungen – vorzugsweise per E-Mail in einer Datei – mit aussagekräftigen Unterlagen bitte bis zum 15.05.23 an:



Stiftung Akademie Waldschlösschen

Kevin Rosenberger

37130 Reinhausen





Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Kosten übernehmen, die durch die Bewerbung und das Vorstellungsgespräch entstehen.



Für Rückfragen zur Stelle bzw. zum Stellenprofil kannst Du dich gern bei Kevin Rosenberger (05592927726 oder Kevin.Rosenberger@waldschloesschen.org) melden.



Wir freuen uns auf deine Bewerbung.