Sind Lukas Gage und Chris Appleton verlobt?

Das ging schnell: "The White Lotus"-Serienstar Lukas Gage (27) und Promi-Hairstylist Chris Appleton (39) sollen sich nach kurzer Beziehungszeit verlobt haben. Das berichtet das "People"-Magazin und zitiert zwei Quellen aus dem Umfeld des Paares. "Ihre Freunde sind definitiv geschockt, wie schnell es passiert, aber sie freuen sich für sie. Sie scheinen perfekt zusammenzupassen." Aus dem Umfeld des Promi-Hairstylisten ist zu hören: "Chris hat lang nach etwas gesucht, das echt ist. Das ging jetzt schnell, aber er ist geblendet von Lukas." Sprecher des Paares haben die Verlobung bislang noch nicht bestätigt.



Chris Appleton: "Ich bin sehr verliebt"



Das Paar urlaubte im Februar bereits zusammen in Mexiko. Auf ihren Instagram-Profilen posteten sie gemeinsame Schnappschüsse – und heizten damit die Gerüchteküche an (queer.de berichtete). Erst im vergangenen Monat zeigten sich die beiden erstmals bei einem Event in Hollywood. Mitte März schwärmte Chris Appleton in der "The Drew Barrymore Show": "Ich bin sehr verliebt."



Auch Lukas Gage sprach bereits über die Liebe zu dem gebürtigen Briten, der schon Kim Kardashian (42) und Jennifer Lopez (53) stylte. In der NBC-"Today"-Show erzählte er: "Ich fühle mich sehr glücklich und sehr verliebt. Er ist ein gutaussehender Mann. Wir haben Spaß zusammen. Wir erleben Abenteuer, und es ist das beste."

Gage spielte mehrere schwule Rollen

Gage hat bereits mehrfach schwule Figuren gespielt, sich aber vor seiner Beziehung mit Appleton nicht direkt zu seiner sexuellen Orientierung geäußert. Letztes Jahr wies er einen Twitter-User zurecht, der beklagt hatte, dass ein "Nicht-LGBTQIA+-Schauspieler wie Lukas Gage LGBTQIA-Figuren spielt". Die Antwort des Schauspielers: "Du kennst mein Alphabet nicht."



Bekannt ist Gage insbesondere durch Rollen in "You – Du wirst mich lieben" (Netflix) und "White Lotus" (Sky). So durfte er in "You" den Satz "Bitte, pinkel auf mich" sagen, bevor sich ein Strahl über ihn ergoss; in "White Lotus" erhielt er viel Lob für eine Rimming-Szene mit Hauptfigur Armond (Murray Bartlett). Außerdem war er als Gastdarsteller in der amerikanischen Neuauflage von "Queer as Folk" dabei. (spot/cw)