Arabische Schwule müssen keine Opfer sein

Die Liebesgeschichte beginnt, wie tausendundeine Liebegeschichten vor ihr begonnen haben: "Es war einmal…" Eine Erzählerin berichtet von der Beziehung zweier Männer. Ein polyamouröser Chor von früheren Lovern setzt ein. Im "Club Sheherazad" kommen und gehen die Figuren. Es geht um Grindr-Dates, Herzschmerz, Liebe zu dritt. Und was ist mit einem Happy End?



Auf Basis seines eigenen Liebestagesbuchs erschafft Regisseur Mohammad Shawky Hassan in seinem Langfilmdebüt "Soll ich dich einem Sommertag vergleichen?" (Amazon-Affiliate-Link ) eine queere Variante von "Tausendundeine Nacht". Sein Film, betitelt nach Shakespeares 18. Sonett, ist ein nicht-heteronormatives Musical, das arabische Volkssagen mit ägyptischer Popmusik kombiniert und Lieder und Gedichte multimedial zu neuer, leuchtender Entfaltung bringt.

Queer und zugleich arabisch



"Soll ich dich einem Sommertag vergleichen?" ist am 6. April 2023 auf DVD erschienen

Er habe einen Film machen wollen, der zugleich queer und arabisch ist, erklärte Hassan. Und zwar nicht nur inhaltlich, sondern auch in seiner Form und ästhetischen Sprache. Für eine gute Stunde lädt der in Berlin lebende ägyptische Filmemacher und Videokünstler in eine Welt, in der queere Araber*innen sich wiedererkennen können: durch Geschichten, die ihnen vertraut sind, Worte, die sie benutzen, Songs, die sie lieben, und Witze, die sie nach dem ersten Wort wiedererkennen.



Die Männer im Film sind keine Opfer. Trotz ihrer Verletzlichkeit sind sie stark und selbstbewusst. Sie entschuldigen sich nicht dafür, schwul zu sein oder schwulen Sex zu haben. "Soll ich dich einem Sommertag vergleichen?" bietet damit eine Alternative zum vorherrschenden Narrativ des arabischen Schwulen, der stets unter seiner unterdrückten Sexualität leidet.



Im Verlauf des Films entwickeln die Darstellenden einen außergewöhnlichen queeren Liebesdiskurs – unter Verwendung verschiedener Arten des Geschichten-Erzählens und verschiedener Sprachregister, die tief in der arabischen Volkskultur verwurzelt sind. (cw/pm)



Infos zum Film



Soll ich dich einem Sommertag vergleichen? Drama. Ägypten, Libanon, Deutschland 2022. Regie: Mohammad Shawky Hassan. Cast: Donia Massoud, Ahmed El Gendy, Salim Mrad, Nadim Bahsoun, Hassan Dib/Queen Of Virginity, Ahmed Awadalla, Richard Gabriel Gersch. Laufzeit 66 Minuten. Sprache: arabisch-englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Verleih: Salzgeber

