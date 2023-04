Queeres Drama auf dem ZDF-"Traumschiff"

Heute, 12:36h, noch kein Kommentar

Nach dem Tod seiner Frau ist das Verhältnis von Rainer Chrom (Herbert Ulrich) zu seinem Teenager-Kind Niklas (Levi Busch) zerrüttet. Die Kreuzfahrt sollte die beiden eigentlich einander wieder näherbringen. Doch beim Landgang in Vancouver sieht der Vater Niklas zufällig in einem Kleid auf der Straße, begleitet von Dragqueens und Bruce Darnell, der sich in der "Traumschiff"-Folge selbst spielt. "Wird er die neue Seite seines Sohnes akzeptieren können?", heißt es in der Ankündigung des Senders.



Rainer Chrom (Herbert Ulrich, r.) möchte auf der Reise seinem Kind Niklas (Levi Busch, l.) wieder näher kommen (Bild: ZDF / DIrk Bartling)

Natürlich nicht, das Drama geht nun erst richtig los: "Das hört auf", brüllt der Vater. "Ich war nie so glücklich", sagt das Kind, das sich über seine Identität noch im Unklaren ist. Erst nach einer Intervention von Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow) geht der Witwer auf Niklas zu und schlüpft dafür ausgerechnet selbst in ein Kleid: "Was immer das Richtige für dich ist. Ob du Frauen oder Männer liebst, ganz egal, ich bin an deiner Seite."

An ein trans Mädchen denkt in dem TV-Film niemand

Die Möglichkeit, dass das Kind vielleicht trans sein könnte, spricht im "Traumschiff" interessanterweise niemand aus – bei männlich gelesenen Personen in Frauenkleidern denkt das ZDF noch immer nur an Homosexualität. Erst wird Niklas von der neuen Bekanntschaft Daniel Gruber (Jean Luc Caputo) angegraben, dann versucht sich Bruce Darnell im persönlichen Gespräch an einer merkwürdigen Beruhigung: "Es ist nur ein dummes Klischee, dass alle Männer, die gerne Frauenkleider tragen, auch schwul sind", sagt der schwule TV-Juror. "Du wirst schon rausfinden, wer und was du bist, und das ist entscheidend."



Niklas Chrom (Levi Busch, r.) und Daniel Gruber (Jean Luc Caputo, M.) können es nicht fassen: Auf der Party treffen sie Bruce Darnell (Bild: ZDF / DIrk Bartling)

Immerhin: Die Oberflächlichkeit der queeren "Traumschiff"-Folge wird durch viele schöne warme Worte übertüncht, natürlich auch beim traditionellen Happy End: "Den größten Mut erfordert es, das Vertrauen in sich selbst nicht zu verlieren, zu sich zu stehen", sagt Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) in seiner Rede beim Abschiedsdinner. "Sei immer du selbst und hab nie Angst davor, was andere darüber denken." Amen.



Die Folge "Das Traumschiff: Vancouver" ist bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar. (mize)