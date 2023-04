Schwule Küsse zwischen Hundepunks und Haltestellen-Nazis

Von

Sommer 2005: Benny Winter, 16 Jahre alt, verpickelt und dicklich, hat nicht das große Los gezogen. Mit seinen Eltern musste der Teenager kürzlich von Dresden in ein Kaff in der Umgebung ziehen. Damit ist nicht nur die Großstadt ein Stück in die Ferne gerückt, auch der Weg zur neuen Schule dauert jetzt mal locker 40 Minuten.



An der Bushaltestelle bekommt er jeden Morgen eine Abreibung von einem alten Freund, der jetzt Nazi ist und Benny im täglichen Ritual um fünf Euro erleichtert. Auch in Sachen Liebe läuft es nicht: Liz, ein Mädchen aus einer höheren Klasse, in das Benny sich verguckt hat, beachtet ihn gar nicht. Über Liz' Schwester Maren lernt der unsichere Junge aber schließlich eine Gruppe von Punks kennen, die ihn aufnehmen. Zwischen Joints, warmem Bier und den lauten Konzerten von Torpedo Chantalle versucht Benny seine Leben zu meistern und etwas Klarheit zu erlangen. Doch als sein Freund Arne ihn aus heiterem Himmel küsst, gerät alles aus den Fugen.

Über das Feststecken und Aushalten

"Wie kann ich eigentlich so viel gleichzeitig fühlen? Das ist doch unpraktisch. Wo soll ich denn da jetzt hauptsächlich hinfühlen?", fragt sich Ich-Erzähler Benny einmal. Zwischen Hundepunks und Haltestellen-Nazis, zwischen bekifftem Philosophieren und schmerzhaften Einblicken ins Erwachsenendasein versucht der Held aus Lars Werners "Zwischen den Dörfern auf hundert" (Amazon-Affiliate-Link ) durch sein Leben zu manövrieren.



Ein paar Grundsätze haben sich schon manifestiert: Weil es sich so leer anfühlt, wenn man wie die spießigen Eltern die richtigen Sachen macht, macht Benny halt die falschen. Einiges muss man scheiße finden, auch wenn es schön ist. Und damit überhaupt was passiert, muss man manchmal Sachen halt ironisch machen, zum Beispiel auf das Dorffest gehen.



Anhand lakonischer Dialoge und taumelnder Gedankengänge führt Werner, der wie sein Protagonist Jahrgang 1988 ist, die Leser*innen in die Dresdner Punkszene der Nullerjahre ein. Nostalgisch wirkt dieser Rückblick dabei nicht, und auch die mythisch-religiöse Verklärung von Drogenkonsum und Clubkultur, wie man sie in so einigen Berlin-Romanen findet, sucht man hier vergeblich. Stattdessen zeichnet Lars Werner in seinem eindrucksvollen Debüt das im Grunde zeitlose Porträt eines Heranwachsenden auf der Suche nach sich selbst. Benny steckt immer mittendrin und weiß oft gar nicht, wie ihm geschieht: Es ist die Geschichte eines Feststeckens und Aushaltens.

Mal lustig, mal grausam



Lars Werners Roman "Zwischen den Dörfern auf hundert" erscheint am 11. April 2023 im Albino Verlag

Die Sprache, die oft noch sucht, während sie die Geschichte vorantreibt, spiegelt dabei gekonnt Bennys Tapsigkeit, sein zögerliches Vorantasten, aber auch seinen entlarvenden Scharfsinn wider. Vor allem die erste Hälfte des Buchs ist dabei sehr lustig, auch wenn einem das Lachen mitunter im Hals stecken bleibt. Trotz des lockeren, vollkommen unmelodramatischen Tons wird es immer wieder düster, wenn etwa die Punkclique um Maren von Nazis angegriffen oder Benny von seinem grausamen Vater drangsaliert wird.



Überhaupt ist es nicht nur bemerkenswert, wie Werner Humor, Zärtlichkeit und Krawall ausbalanciert, sondern auch wie reich an komplexen Figuren seine Coming-of-Age-Story ist: Ob der rätselhafte Arne, Marens jugendlich auftretende Mutter oder Bennys eigene Eltern – alle haben ihre eigenen Geschichten, die, selbst wenn sie bisweilen nur angerissen werden, doch zur Vielschichtigkeit des Romans beitragen. Wie Witz, Ernst und große Verwirrung hier vereint werden, lässt an die Romane von Sven Regener, Rocko Schamoni und Wolfgang Herrndorf denken.



Locker verknüpfte Episode und ein bisschen Leerlauf



So erzählt "Zwischen den Dörfern auf hundert" nicht nur vom Erwachsenwerden zwischen Zigarettenqualm und kaltem Kaffee, sondern auch von der Sprachlosigkeit über die Geschichte der DDR, von einer stumpfen Gleichgültigkeit gegenüber Rechtsextremismus und längst verflogener Aufbruchsstimmung.



Da Lars Werner die Konflikte nie zu sehr pointiert und zuspitzt, sondern anhand von locker verknüpften Episoden erzählt, wirken manche Szenen seines melancholischen Schwanengesangs auf die Punkszene Ostdeutschlands vielleicht ein wenig beliebig. Vor allem in der zweiten Hälfte gibt es doch etwas Leerlauf. Und auch das Ende kommt zu abrupt und für meinen Geschmack zu früh: Gerne wäre ich noch länger an der Seite von Benny durch die Clubs gezogen und hätte mehr von seinem Weg verfolgt. Vielleicht hat Werner aber auch genau den richtigen Moment gewählt, um auszusteigen, denn ähnlich wie bei Holden Caulfield wäre es wohl auch bei Benny Winter desillusionierend und wenig reizvoll, ihn als Erwachsenen zu erleben. Benny selbst macht sich da zumindest nichts vor und blickt nüchtern in seine Zukunft: "Irgendwann werde ich bestimmt auch mal so ein alberner Nichtraucher."

Infos zum Buch



Lars Werner: Zwischen den Dörfern auf hundert. Roman. 200 Seiten. Albino Verlag. Berlin 2023. Gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag und Lesebändchen: 24 € (ISBN 978-3-86300-354-8)