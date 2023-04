Scharfsinnige Gesellschaftsanalyse von Bestseller-Autorin Evaristo

Acthom123 / wikipedia) Bernardine Evaristo ist eine britische Schriftstellerin und Professorin für Kreatives Schreiben an der Brunel University London (Bild:

Bernardine Evaristo zählt zu den wichtigsten Stimmen der britischen Gegenwartsliteratur. Für ihren Bestseller-Roman "Mädchen, Frau etc." über das Leben mehrerer in Großbritannien lebender schwarzer Frauen erhielt sie den Booker Prize. Nun ist ihr Roman "Mr. Loverman" auf Deutsch erschienen, der wieder eine scharfsinnige Gesellschaftsanalyse mit einem spannenden Erzählfluss vereint (Amazon-Affiliate-Link ).



Die 63 Jahre alte Autorin und Professorin für Kreatives Schreiben in London hat einen ganz eigenen Erzählton entwickelt. Sie verwendet wenige Satzzeichen und passt sich jeweils dem Slang ihrer Figuren an. So entsteht das Gefühl, ganz nah am Empfinden der Charaktere zu sein.



Das Buch gibt es auf Deutsch als gebundene Ausgaben (Bild: Tropen Verlag)

In "Mr. Loverman" steht der Mitt-Siebziger Barry im Fokus, ein karibischer Auswanderer, der vor Jahrzehnten mit seiner Frau nach London gezogen ist. Nach außen hin führt er ein beschauliches Leben, im Ruhestand ohne finanzielle Sorgen mit zwei erwachsenen Kindern. Doch heimlich führt er ein Doppelleben. Seit langem liebt er seinen Freund Morris, der wie er als junger Mann von Antigua nach England ausgewandert ist – und Morris liebt ihn.



Barry will sich nun endlich offen zu ihm bekennen. Doch ist das tatsächlich möglich? Nicht nur Barrys Ehefrau und deren Freundinnen stehen allen nicht-heterosexuellen Lebensformen feindlich gegenüber. Erst 2022 etwa wurde in Antigua ein Gesetz, das Sex unter gleichgeschlechtlichen Partnern kriminalisiert, für verfassungswidrig erklärt ("Mr. Loverman" erschien im englischen Original bereits im Jahr 2013).



Die Erzählerin schreibt voller Witz und Empathie über das komplizierte Familien- und Liebes-Geflecht. Evaristos Figuren sind vielschichtig, und die Geschichte gibt Einblick in spannende Lebens- und Denkformen. (dpa/cw)

Infos zum Buch



Bernardine Evaristo: Mr. Loverman. Roman. 336 Seiten. Tropen Verlag. 2023. Gebundene Ausgaben: 25 € (ISBN 978-3608504897)