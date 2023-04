Kim Kardashian heuert bei "American Horror Story" an

celebrityabc / flickr) Kim Kardashian will sich erneut als Schauspielerin versuchen (Bild:

In der zwölften Staffel von Ryan Murphys Anthologieserie "American Horror Story" wird erstmals Kim Kardashian eine Rolle übernehmen. Das teilte der 42-jährige Realitystar am Montag auf Instagram mit. Kardashian veröffentlichte ein Teaser-Video, in dem eine dissonante Version des Wiegenliedes "Rock-A-Bye Baby" gespielt wird und dazu der Text erscheint: "Emma Roberts und Kim Kardashian sind delicate (Dt.: zart oder empfindlich)." Damit wird auf den Titel der Staffel angespielt, der "American Horror Story: Delicate" lauten soll.



Zeitgleich mit Kardashian veröffentlichten auch der offen schwule Serienschöpfer Ryan Murphy ("Glee", "Pose", "Dahmer") und Schauspielerin Emma Roberts den Trailer. Roberts übernimmt damit erstmals seit der Staffel "American Horror Story: 1984", die 2019 ausgestrahlt wurde, wieder eine Rolle in der Kultserie.



"Kim ist eine der größten und leuchtendsten Fernsehstars der Welt und wir freuen uns, sie in der AHS-Familie begrüßen zu dürfen", erklärte Murphy gegenüber "The Hollywood Reporter". "Emma und ich sind schon aufgeregt, mit dieser Kulturgewalt zusammenarbeiten zu können. Halley Feiffer hat eine spaßige, stylische und letzten Endes furchteinflößende Rolle geschrieben, die auf Kim zugeschnitten worden ist. Diese Staffel ist ambitioniert und ganz anders als alles, was wir vorher gemacht haben."

"American Horror Story" basiert auf einer Idee von Ryan Murphy und Brad Falchuk und läuft bereits seit 2011 im US-Kabelsender FX. Die Anthologieserie behandelt Horrorphänomene aus der Vergangenheit und Gegenwart der Vereinigten Staaten auf eine besonders stylische Art und Weise – wegen ihrer Brutalität sind viele Folgen in Deutschland erst ab 18 Jahren freigegeben.



Auch queere Themen werden immer wieder angesprochen. Die elfte Staffel "American Horror Story: NYC" spielt in New Yorker Schwulenszene der Achtzigerjahre – dabei geht es neben traditionellen Horrorelementen um Themen wie Polizeibrutalität und insbesondere Aids. Schwule Schauspielstars wie Russell Tovey, Joe Mantello, Charlie Carver und Zachary Quinto spielen Hauptrollen. Die Staffel lief hierzulande fast unbemerkt im zwischen Ende Dezember 2022 und Anfang März 2023 im Pay-TV-Sender ProSieben Fun. Ab dem 19. April wird sie beim deutschen Disney+ gezeigt.



| Direktlink | Die blutig-erotische Eröffnungssequenz von "American Horror Story: NYC"

Über die neue Staffel mit Kim Kardashian ist bislang wenig bekannt: Sie soll im Sommer im US-Sender FX erstausgestrahlt werden. Teilweise soll die Handlung aus dem im August erscheinenden Roman "Delicate Condition" von Danielle Valentine stammen. Das Buch wird als Thriller beschrieben, in dem eine Frau überzeugt ist, dass eine unbekannte Person ihre Schwangerschaft verhindern will.

Kim Kardashian gehört zu den bekanntesten Personen der Welt. Sie wurde vor allem durch die Reality-Serie "Keeping Up With The Kardashians" bekannt, die von 2006 bis 2021 zu sehen war. Darin wird das Leben ihres Familienclans in Los Angeles gezeigt. Seit 2022 läuft die Nachfolgeserie "The Kardashians". Zudem ist Kim eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die es unter anderem mit Parfümverkauf zu mehr Reichtum gebracht hat. Ihr Vermögen wird derzeit auf 1,2 bis 1,8 Milliarden Dollar geschätzt. Für Schlagzeilen sorgte sie zwischen 2014 und 2022 auch mit ihrer dritten Ehe – sie war mit Rapper Kanye West verheiratet, der zuletzt immer wieder mit Homophobie flirtete (queer.de berichtete). Auch Kim hatte sich in der Vergangenheit zu homosexuellenfeindlichen Äußerungen hinreißen lassen (queer.de berichtete).



Bislang ist das Schauspiel-Engagement von Kim Kardashian überschaubar: In mehreren Doku, Filmen und TV-Serien spielte sie schlicht sich selbst. Andere Figuren stellte sie unter anderem in der Filmparodie "Disaster Movie" (2008) oder dem Filmdrama "Temptation: Confessions of a Marriage Counselor" (2013) dar. In beiden Filmen wurde ihre Schauspielkunst kritisiert: So wurde sie beide Male für die "Goldene Himmbeere" als schlechteste Nebendarstellerin nominiert – 2013 konnte sie den "Preis" sogar gewinnen. (dk)