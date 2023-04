Grünenpolitiker Detlev Schulz-Hendel beschwert sich über queere Listen bei Wikipedia

Heute, 14:28h,

Detlev Schulz-Hendel, der grüne Fraktionschef im niedersächsischen Landtag, kritisiert in einem Interview mit dem "Weser-Kurier" (Bezahlartikel), dass online Listen mit homosexuellen Politiker*innen existierten. "Mir ist nicht so ganz klar, welchen Sinn und Zwecke diese Listen erfüllen sollen". Der mit einem Mann verheiratete Politiker sei selbst auf einer solchen Liste aufgetaucht.



Er findet jedoch, dass man die sexuelle Orientierung nicht gesondert erwähnen solle und derartige Listen "allenfalls bedingt tauglich" seien, andere zu einem Coming-out zu bewegen. "Ich kann auch nicht das große öffentliche Interesse daran erkennen", so Schulz-Hendel. Selbst wenn diese "irritierenden Listen" gut gemeint seien, "sollte man doch lieber zuerst alle anderen Barrieren abbauen und ein entspanntes Coming-out ermöglichen", forderte der gebürtige Lüneburger. "Statt solche Listen zu veröffentlichen, sollte Wikipedia besser aufzeigen und erklären, was für das Erreichen der Normalität erforderlich ist." Gleichzeitig lobte er, dass LGBTI heutzutage sichtbarer seien: "Ich finde es gut, dass die Medien schwule und queere Menschen in ihrem normalen Leben präsentieren, ohne bestimmte Probleme zu verschweigen."

"Ich bin nicht in die Politik gegangen, weil ich schwul bin"

In dem Interview erzählte Schulz-Hendel auch von seinem "späten" Coming-out 1998. Den Schritt habe er "nicht gemacht, weil ich plötzlich der ganzen Welt mitteilen wollte, dass ich Männer liebe. Ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass ich eine andere Lebensweise habe", so Schulz-Hendel. Ferner stellte er klar: "Ich bin nicht in die Politik gegangen, weil ich schwul bin. Ich bin auch nicht Vorsitzender der Grünen-Landtagsfraktion geworden, weil ich schwul bin."



Detlev Schulz-Hendel (li.) übernahm mit seinem Ehemann Michael Hendel eine Gastrolle in der ARD-Soap "Rote Rosen" – in der im November 2022 ausgestrahlten Folge 3673 spielten die beiden ein schwules Hochzeitspaar (Bild: Nicole Manthey / NDR)

Schulz-Hendel ist seit 2017 Abgeordneter des niedersächsischen Landtags, seit November 2022 ist er einer der beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen-Fraktion im Landtag. (dk)