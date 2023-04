Einbruch bei Mr. Gay Germany: Zerwühltes Bett, Zewa daneben

Heute, 15:45h, noch kein Kommentar

Der 22-jährige Mr. Gay Germany Lukas Küchen berichtete in einer Instagram-Story von einem schockierenden Erlebnis: Er sei am Montagnachmittag nach einem Besuch bei seinen Eltern in der Nähe von Aachen in seine Wohnung in der Kölner Innenstadt zurückgekommen und habe erkennen müssen, dass bei ihm eingebrochen worden war. Der Täter (oder die Täterin) hatte es dabei offensichtlich nicht in erster Linie auf Wertgegenstände abgesehen, sondern sei wohl sexuell motiviert gewesen: So seien die Unterhosen von Küchen, seine Socken und andere Gegenstände "benutzt" worden, bestätigte er gegenüber dem Boulevardblatt "Express" zu der Motivation.



"Ein Indiz dafür ist, dass die Person sich gezielt Dinge ausgesucht hat, die Kontakt mit meinem Körper hatten", so Küchen. Dabei müsse die verantwortliche Person akribisch vorgegangen sein – so habe sie Speedos gezielt gesucht, obgleich diese in der Schublade ganz unten gelegen hätten.

"Derjenige hat ja wirklich Zeit in meiner Wohnung verbracht"

Auf Instagram zeigte Küchen die Szene. Dabei war auch das zerwühlte Bett zu sehen und ein offensichtlich benutztes Zewa-Tuch nebenan. "Derjenige hat ja wirklich Zeit in meiner Wohnung verbracht. Er muss sich sicher gewesen sein, dass ich nicht da war und auch nicht im nächsten Moment zurückkomme", so Küchen.



Zudem erklärte der 22-Jährige, dass auch etwas Bargeld, das in der Wohnung herumgelegen habe, geklaut worden sei. Allerdings habe der Täter oder die Täterin Wertsachen wie teure Klamotten, Handys oder die Playstation nicht angefasst.



Nachdem die Polizei den Vorfall aufgenommen hatte, habe er mit den Aufräumarbeiten begonnen – und auch einige persönliche Gegenstände, die benutzt worden seien, weggeworfen. Er habe zudem die Wohnung auf versteckte Kameras abgesucht und alles gründlich geputzt. Nun fühle er sich unsicher in seinen eigenen vier Wänden.

Lukas Küchen wurde im Februar als Mr. Gay Germany gekürt – erstmals im Rahmen einer Reality-Show, die im Streamingportal Joyn zu sehen war (queer.de berichtete). Allerdings gab es nach der Ausstrahlung Kritik am Sieger wegen frauenfeindlicher Äußerungen und zudem Schummelvorwürfe (queer.de berichtete). Schließlich nahm Joyn das Format Mitte März von seiner Seite, weil es "Zweifel am fairen Ablauf des Auswahlprozesses" gebe (queer.de berichtete). Bis heute befindet sich die zehnteilige Serie im Giftschrank von ProSiebenSat.1. Die Mr.-Gay-Organisatoren und der Sieger wiesen alle Vorwürfe zurück. (cw)