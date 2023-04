J.K. Rowling wird ausführende Produzentin von "Harry Potter"-Fernsehserie

J.K. Rowling macht seit Jahren Stimmung gegen trans Menschen – und wird dafür auch noch belohnt (Bild: Executive Office of the President)

Rund zwölf Jahre nach dem Ende der "Harry Potter"-Filmserie werden die Abenteuer des Zauberlehrlings in einer neuen TV-Produktion in Serie gehen. Die transfeindliche Autorin J.K. Rowling wird dabei die Aufgabe der ausführenden Produzentin übernehmen, teilte am Mittwoch das amerikanische Streamingportal HBO Max, das sich in Kürze in Max umbenennen wird, mit. Der zum Konzern Warner Bros. gehörende Video-on-Demand-Anbieter finanzierte zuletzt mehrere unter queeren Menschen beliebte Serien wie "And Just Like That…" und "It's A Sin".



Max teilte mit, dass es sich um eine "getreue Adaption" der "Kultbücher" von Rowling handeln. Die Serie soll laut Medienberichten mit einem komplett neuen Cast auf zehn Jahre angelegt sein.



Ten years of a Harry Potter series with Rowling as EP is just ten years of press events dragging her anti-trans agenda back into the news cycle.

In sozialen Medien führte die Ankündigung wegen der transfeindlichen Haltung der britischen Autorin zu teils heftigen Reaktionen. Auf Twitter erklärte etwa eine Nutzerin: "Jedes einzelne 'Harry Potter'-Buch für mindestens eine Staffel fürs Fernsehen zu adaptieren, bedeutet praktisch eine ein Jahrzehnt andauernde Beziehung mit Terf J.K. Rowling. Man tut das nicht, wenn man auch nur ein wenig akzeptiert, dass trans Männer Männer und trans Frauen Frauen sind." Max-Chef Casey Bloys habe Profit über Menschenrechte gestellt.



Adapting every single "Harry Potter" book into at least one season of TV each is basically committing to a decade-long relationship with TERF J.K. Rowling. You don't do that if you're remotely open to accepting that trans men are men and trans women are women, and that...

Rowling hatte sich in den letzten Jahren immer mehr radikalisiert und macht auf ihrem Twitter-Konto regelmäßig Stimmung gegen geschlechtliche Minderheiten – so sprach sie in einem sarkastischen Twitter-Eintrag über eine trans Frau als eine "penishaltige Person, die dich vergewaltigt hat" (queer.de berichtete). Sie brachte wiederholt und pauschal trans Frauen mit männlichen Sexualstraftätern in Zusammenhang (queer.de berichtete). Letztes Jahr gründete sie ein Hilfsorganisation für weibliche Opfer sexueller Gewalt, die trans Frauen pauschal ausschließt (queer.de berichtete).

Zwar gibt es viel Kritik an Rowlings unnachgiebiger Haltung, auch ihre Produktionsfirma beklagte zuletzt einen herben Gewinneinbruch (queer.de berichtete). Allerdings war das unter ihrer Beteiligung entstandene Computerspiel "Hogwarts Legacy" ein Erfolg – allein in den ersten beiden Wochen nach Veröffentlichung wurde das Game zwölf Millionen Mal verkauft. (dk)