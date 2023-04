Das Highlight der Pride-Saison 2023 findet in Malta statt

Heute, 10:44h, noch kein Kommentar

So widersprüchlich es klingt: Malta ist aus Tradition modern. So blickt der Mittelmeerarchipel auf mehr als 7.000 Jahre Geschichte zurück. Vielleicht hat das Land gerade aufgrund der exponierten Lage zwischen den Kontinenten und seiner wechselhaften Geschichte die Zukunft stets im Blick.



In den vergangenen Jahren haben LGBTI-Themen in allen gesellschaftlichen Bereichen an hoher Akzeptanz gewonnen. Malta ist das erste europäische Land, in dem das Verbot der Diskriminierung von Menschen aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität verfassungsrechtlich verankert ist. Die Ehe für alle wurde noch vor Deutschland eingeführt (queer.de berichtete).

Queerfreundlich – und 300 Sonnentage im Jahr

Die Erfolge werden international anerkannt: Im ILGA-Index "Rainbow Europe" steht das kleinste EU-Land seit sieben Jahren in Folge an der Spitze (queer.de berichtete). Und erst im Februar kürte der "Spartacus Gay Travel Index" Malta zum queerfreundlichsten Reiseland der Welt (queer.de berichtete). Weil der Inselstaat zudem rund 300 Sonnentage im Jahr zu bieten hat, ist es kein Wunder, dass sich Malta als angesagtes queeres Urlaubsziel etabliert hat.



Logo zur EuroPride Valletta 2023

Eine wunderbare Gelegenheit, Maltas Offenheit und Vielfalt zu entdecken, ist die EuroPride, die in diesem Jahr erstmals in Malta stattfindet. Die Hauptstadt Valletta setzte sich in der finalen Bewerbungsphase gegen die Städte Belfast und Rotterdam durch. Das Event findet vom 7. bis zum 17. September 2023 statt.

Großes Konzert und "EuroPride March" am 16. September

Die EuroPride 2023 will das Augenmerk nicht nur auf Europa, sondern auch auf Nordafrika und den Nahen Osten lenken – etwa in Diskussionsrunden über Menschenrechte. Highlights sind das große Eröffnungsfestival am 7. September sowie der "EuroPride March" und ein großes Konzert am 16. September. Darüber hinaus erwartet die Besucher*innen ein Pride-Village, zahlreiche Kulturveranstaltungen und natürlich jede Menge Partys. Über das genaue Programm, an dem teilweise noch gearbeitet wird, kann man sich immer aktuell auf der EuroPride-Website informieren.



Falls es mit dem Urlaubgeld gerade knapp ist: In Kooperation mit Air Malta und dem Valentina Hotel verlost VisitMalta aktuell eine Reise zum EuroPride für zwei Personen inklusive Flug ab München oder Berlin, vier Übernachtungen und VIP-Tickets für das große Konzert. Um mitzumachen, muss man auf der Gewinnspiel-Website nur eine einfache Frage beantworten. Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2023. (mize/pm)