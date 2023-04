Wiedersehen mit Hella von Sinnen bei "Genial daneben"

Heute, 13:56h,

"Schon bald ist der Donnerstag bei RTLzwei reserviert für gute Shows und gute Laune", kündigte der Privatsender aus Grünwald bei München am Mittwoch an. Der Grund: Ab dem 4. Mai kehrt "Genial daneben" mit Moderator Hugo Egon Balder und der Stammbesetzung Hella von Sinnen und Wigald Boning zurück. Die Sendung soll dann wöchentlich jeden Donnerstag ausgestrahlt werden. Balder und von Sinnen sind bereits bei der Unterhaltungsshow dabei, seit sie 2003 erstmals auf Sat.1 ausgestrahlt worden war.



Komplettiert wird die Raterunde pro Folge mit drei weiteren Prominenten. RTLzwei kündigte dabei neben Comedy-Größen wie Michael Mittermaier, Guido Cantz oder Janine Kunze auch umstrittene Gäste wie Oliver Pocher oder den wegen seiner teilweise queerfeindlichen "Satire" berüchtigten Dieter Nuhr an.

im Anschluss zeigt RTLzwei die "Promi Game Night"

Nach "Genial daneben" zeigt RTLzwei donnerstags immer die Spielshow "Promi Game Night – Wir spielen für deinen Traum", eine Adaption der preisgekrönten US-Serie "Hollywood Game Night", die von "Will & Grace"-Darsteller Sean Hayes erfunden und der lesbischen Komikerin Jane Lynch zwischen 2013 und 2020 moderiert worden war.



In der Comedy-Sendung spielten Promis kleine lustige Spiele, die an einen alkoholisierten Kindergeburtstag erinnern. Allerdings ist die deutsche Version etwas anders: Statt mit Weltstars wie Zachary Quinto, Weird Al Yankovic oder Minnie Driver muss sich die RTLzwei-Show mit Promis wie Matthias Mester, Lisa Feller oder Lutz van der Horst begnügen. Die Moderation übernimmt die Kölner Schauspielerin Caroline Frier, die Schwester von Komikerin Annette Frier.



Produziert werden "Genial daneben" und "Promi Game Night – Wir spielen für deinen Traum" von der Constantin Entertainment GmbH, die unter anderem auch für Erfolgsformate wie "Shopping Queen" (Vox) oder "LOL: Last One Laughing" (Amazon Prime Video) verantwortlich ist.



Fans von TV-Spielchen können bereits eine Woche vor dem Start des neuen Gameshow-Donnerstags in der Primetime RTLzwei ihren Spieltrieb ausleben: Dann läuft die zweite Folge der Neuauflage von "Glücksrad" mit Thomas Hermanns und Sonya Kraus (queer.de berichtete).



Alle Shows werden auch auf der Streamingplattform RTL+ bereitgestellt. (dk)