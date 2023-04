Wurde Udo Jürgens "zensiert", um die Gefühle von Trans nicht zu verletzen?

Von

Geht es nach konservativen und Boulevard-Medien, dann ist der 2014 verstorbene Schlagersänger Udo Jürgens kürzlich Opfer staatlicher Zensur geworden – und zwar aus Rücksicht vor den Gefühlen transgeschlechtlicher Menschen. Was war passiert?



In einer Sendung des rbb sollten die 30 schönsten Songs von Udo Jürgens präsentiert werden. Doch das bekannte Lied "Vielen Dank für die Blumen" wurde nicht in voller Länge gespielt.

Zensierte ARD "Vielen Dank für die Blumen"?

Grund genug für den "Münchner Merkur", zu titeln: "ARD zensiert ganze Textzeile in Udo Jürgens Schlagerhit 'Vielen Dank für die Blumen'". Die Schweizer "Weltwoche" meint: "ARD wittert Transfeindlichkeit in Udo-Jürgens-Song – und greift zur Zensurschere. Es ist nicht das erste Mal. Wo führt das hin?" Und auf den Portalen "tz" und "24hamburg" der Ippen-Verlagsgruppe heißt es jeweils: "'Vielen Dank für die Blumen' zensiert: ARD streicht zweite Strophe von Udo Jürgens' Schlagerhit".



Hintergrund: Im Song von 1981 besingt Jürgens verschiedene Begebenheiten, die sich hinterher als nachteilig für ihn herausstellen – etwa das "Heranmachen" an die Sekretärin mit der Konsequenz, vom Chef des Betriebs einen Anschiss zu kriegen. Natürlich nicht wegen Belästigung oder Ähnlichem, sondern, wie Jürgens singt: "denn im Betrieb, da ist der Chef der erste Mann". Klare Sache.



Weniger klar erweist sich die zweite besungene Begegnung. Dort geht es um die "schönste Frau, die jemals mich betört hat". Es war, vermeint das lyrische Ich, Liebe auf den ersten Blick. Doch dann schlägt die "schönste Frau" die Augen auf und sagt: "Du bist der schönste Mann, der für mich jemals da war" und: "Ich heiße Dieter und mit dir fang ich was an".



Einfach abgegriffene Klicks



Diese Zeilen beschreibt etwa die "Weltwoche" wie folgt: "Die Frau ist keine, sondern nur so zurechtgemacht – es handelt sich um einen Transvestiten. Ups! Kann passieren. Besser, man nimmt es mit Humor. Udo Jürgens hat das getan." Im Lied besinge Jürgens diese "amouröse Verirrung". Und er tue das "locker" und "augenzwinkernd".



Problem: Die ARD könne darüber nicht lachen. "Man scheint Transfeindlichkeit zu wittern. Und demzufolge das Wüten der LGBTQ-Community." Der Sender habe sich dazu zwar nicht erklärt, aber "welchen Grund sollte es sonst haben, dass er erneut zur Zensurschere gegriffen hat?"



Klar, dass daraus ohne lästiges Zögern eine Nachricht wird – und damit Tausende einfach abgegriffene Klicks bei einem Publikum, das es auf dem Feld sowieso gewohnt ist, alles zu glauben, wenn es nur ins liebe Weltbild passt. Welchen Grund sollen auch gesetzlich festgelegte Auskunftsrechte von Journalist*innen gegenüber staatlichen Stellen und Einrichtungen haben, die durch Staatsverträge oder Landes- und kommunale Beteiligungen gebildet werden?

Keine echten Udo-Jürgens-Fans

Nachgefragt beim rbb, fällt der vermeintliche staatliche Angriff auf die freie Rede freier Bürger*innen wie ein geplatzter Windbeutel in sich zusammen: "In der Endfertigung wird die Sendung auf die Sendelänge von 90 Minuten gebracht. Bei diesem Format (30 Songs) ist es nicht selten so, dass es eine Überlänge gibt – diesmal waren es gute sechs Minuten", antworten die Kolleg*innen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg quasi wie aus der Pistole geschossen. Immerhin produzieren sie solche Sendungen regelmäßig für sehr klar getaktete Sendeslots.



Die Redaktion entscheide "gewissenhaft über Kürzungen". So auch in diesem Fall, in dem es – glaubt man den Ausführungen – mit sechs Minuten den Umfang von etwa zwei Popsongs zu kürzen galt. Ein völlig normaler Vorgang also. Denn, Hand aufs Herz: Wer schafft es etwa beim Grand Prix Eurovision de la Chanson, der ja inzwischen "Eurovision Song Contest" heißt, schon bis zum Ende? Ich nicht. Und bei dem müssen die Künstler*innen ihre Songs schon radikal kürzen – oder "zensieren". Je nach Perspektive eben.



So wie jetzt bei Schlagergott Udo Jürgens. Laut Antwort des rbb wurde eben nicht nur "Vielen Dank für die Blumen" gekürzt, sondern auch die Songs "Boogie Woogie Baby" und "Lieb Vaterland". Echte Udo-Jürgens-Fans hätten das gemerkt. Wer aber nur zuschaltet, um den nächsten "Zensur"-Skandal hinaus plärren zu können, ist eben kein echter Udo-Jürgens-Fan.

