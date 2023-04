Queere Erfahrungen eines Machos

Heute, 05:25h, noch kein Kommentar

Daniel hält sich für einen "richtigen" brasilianischen Mann. Der Polizist ist vom aktiven Polizeidienst suspendiert worden, gegen ihn wird intern wegen Gewalttätigkeit ermittelt. Als Sara, seine Internet-Liebe, nicht mehr auf seine Textnachrichten antwortet, beschließt er, auf der Suche nach ihr in den Norden zu fahren – eine scheinbar aussichtslose Suche.

Statt Sara trifft Daniel einen Mann



"My Private Desert" ist am 14. April 2023 auf DVD erschienen

Daniel sucht Sara mit einem Foto, aber niemand scheint die Frau zu erkennen. Bis schließlich ein Mann auftaucht, der behauptet, er könne die beiden unter ganz bestimmten Bedingungen zusammenbringen. Auf Daniel wartet eine Überraschung…



Auf kluge, charmante und unaggressive Weise erzählt "My Private Desert" eine queere Story aus der brasilianischen Einöde. Der Film von Aly Muritiba war offizieller Kandidat des Landes für den Oscar 2022.



In Zeiten von Restauration, Reaktion und Backlash ist "My Private Desert" ein starkes Zeichen, ein Ausdruck des modernen Brasilien, in dem die Menschen ihren Kampf gegen die Fortschrittsfeindlichkeit noch lange nicht aufgegeben haben. Zugleich ist der Film eine zärtliche Liebesgeschichte mit einem überraschenden und versöhnlichen Ausgang. (cw/pm)



Infos zum Film



My Private Dessert. Drama. Brasilien 2022. Regie: Aly Muritiba. Cast: Antonio Saboia, Pedro Fasanaro, Thomas Aquino, Laila Garin, Zezita De Matos, Sandro Guerra, Luthero De Almeida, Otávio Linhares, Cynthia Senek. Laufzeit: 124 Minuten. Sprache: portugiesische Originalversion. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. GMfilms

