Freiburg zeigt schwule Filme bis zum Abwinken

Heute, 05:28h, noch kein Kommentar

Die 39. Schwule Filmwoche läuft vom 3. bis zum 10. Mai in Freiburg im Breisgau. Das seit 1985 existierende Filmfestival zeigt dieses Jahr unter anderem 18 Langfilme, dazu kommt der amerikanische Spielfilm "Freak Show" als Schulvorstellung. Außerdem stehen drei Dokumentation, zwei Kurzfilmpräsentationen und mehrere Vorfilme auf dem Programm. Eine Vernissage, eine Ausstellung und eine Film-Party in Zusammenarbeit mit den Freiburger Lesbenfilmtagen runden das Festival ab.



Die Auftaktveranstaltung findet bereits am 2. Mai statt, in der Altstadt-Bar Au Contraire. Hier präsentiert das Festival am Vorabend der eigentlichen Filmwoche die Vernissage zur Ausstellung "masc4masc" der Freiburger Fotografin Sévérine Kpoti und Drucken des tschechischen Malers Martin Sindler.

Danach werden die Spielfilme und Dokumentationen wie in den letzten 22 Jahren im Kino Kandelhof gezeigt. Den Auftakt macht der deutsche Thriller "Bis ans Ende der Nacht" von Christoph Hochhäusler, der dieses Jahr im Wettbewerb der Berlinale gezeigt wurde und einen Silbernen Bären gewann (queer.de berichtete).

Bereits am darauffolgenden Tag gibt es einen weiteren gefeierten deutschsprachigen Film – ebenfalls – von der diesjährigen Berlinale: "Drifter" von Hannes Hirsch. In seinem ersten Langfilm erzählt der Regisseur die Geschichte eines jungen schwulen Mannes auf der Suche nach sich selbst. "Drifter" zeigt ein äußerst authentisches Porträt der queeren Community Berlins von heute und stellt Fragen nach schwulen Körperbildern und nicht-heteronormativen (Wahl-)Verwandtschaften. Der Regisseur wird nach Freiburg kommen und seinen Film vorstellen.



Zu den weiteren Highlights gehört der isländische Thriller "Cop Secret", der in der deutschen Fassung gezeigt wird, sowie "Knochen und Namen" von Fabian Stumm und das österreichische Soldaten-Liebesdrama "Eismayer" von David Wagner. Alle Infos zum Festival gibt es auf schwule-filmwoche.de. (cw)

Das Programm



Dienstag, 2. Mai 2023

19 Uhr: Vernissage zur Ausstelung (Café/Bar Au Contraire)



Mittwoch, 3. Mai 2023

19.45 Uhr: Sektempfang und Einlass

20.30 Uhr: Eröffnungsfilm "Bis ans Ende der Nacht" (dt. OV)



Donnerstag, 4. Mai 2023

18.45 Uhr: "Spoiler Alert" (engl. OmU)

20.30 Uhr: "Drifter" (dt. OV)

Vorfilm: "Hundefreund" (dt. OV)



Freitag, 5. Mai 2023

16.10 Uhr: "Papa & Dada" – Dokumentation (OmU)

18 Uhr: "The Love – El Houb" (OmU)

20.30 Uhr: "Cop Secret" (DF)

22.30 Uhr: "In Bed" (hebr. OmeU)



Samstag, 6. Mai 2023

14.30 Uhr: "Poppy Field" (OmU)

16.10 Uhr: "Wildhood" (OmU)

18.15 Uhr: "Mutt" (engl. OV)

Vorfilm: "Weil ich Leo bin" (dt. OV)

20.30 Uhr: "Joyland" (OmU)

22.45 Uhr: "Lonesome" (Engl. OmU)

ab 21.30 Uhr "Queer Filmparty" zusammen mit den Freiburger Lesbenfilmtagen in der Wodanhalle



Sonntag, 7. Mai 2023

11 Uhr: Familien-Vorstellung: "Mini-Zlatan und Onkel Darling" (DF)

14.45 Uhr: "All Our Fears" (poln. OmU)

16.30 Uhr: "Out of Uganda" – Dokumentation (OmeU)

Vorfilm: "Bunny Decides To Go" (OmeU)

18.30 Uhr: "Beziehungsweise" (Kurzfilm-Programm)

20.30 Uhr: "Knochen und Namen" (dt. OV)



Montag, 8. Mai 2023

18.15 Uhr: "All the Colours in the World are Between Black and White" (OmU)

20.30 Uhr: "Eismayer" (dt. OV)



Dienstag, 9. Mai 2023

18.30 Uhr: "Anhell 69" – Dokumentation (span. OmU)

Vorfilm: "My Pana" (ohne Dialog)

20.30 Uhr: "His" (japan. OmU)



Mittwoch, 10. Mai 2023

18.15 Uhr: "Swan Song" (engl. OmU)

20.30 Uhr: "Fabulous Shorts" (Kurzfilm-Programm)