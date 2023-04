Queeres Kulturzentrum in Bochum attackiert

Heute, 08:22h,

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag die Außenwände des queeren Kulturzentrums "Fluid" in Bochum mit einer Spraydose attackiert. Wie die Aidshilfe Bochum als Trägerverein am Freitag auf ihren Social-Media-Profilen mitteilte, hätten Mitarbeiter*­innen die "wüsten Botschaften" am Morgen entdeckt. Zu lesen ist u.a. das Wort "Schweine", auch Totenkreuze wurden an die Fassade gesprüht. Ähnliche Schmierereien und Beleidigungen habe es am Zentrum für sexuelle Gesundheit "Walk in Ruhr" (WIR) gegeben.

"Auch wenn wir nicht wissen, wer das war und welche Motivation dieser Mensch hatte, die Botschaften sind für uns ein klarer Angriff auf unser queeres Zentrum, welches sich als Safer Space und Rückzugsort für queere Menschen aller Gender versteht", erklärte die Aidshilfe in ihren Posts [Die Rechtschreibung wurde von uns korrigiert; d. Red.]. "Bei uns dürfen sich alle Queers wohlfühlen. Deshalb bleiben wir weiterhin laut und sichtbar queer und vor allem WIR!"



Auf Facebook sicherte der Queerbeauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann dem queeren Kulturzentrum seine Unterstützung zu. "Viel Solidarität für Euch und Eure wunderbare und wichtige Arbeit!", schrieb der Grünen-Politiker in einem Kommentar zum Post der Aidshilfe.

Das "Fluid" in der Großen Beckstraße 12 wurde im Juni 2022 als neues Zentrum für queere Kultur und sexuelle Bildung eröffnet. "Dort wird zukünftig ein breites Spektrum an Veranstaltungen stattfinden, das sich sowohl queer-feministischen Themen als auch intersektionalen Verflechtungen widmet", teilte die Aidshilfe Bochum damals mit. Das "Fluid" befindet sich in zentraler Lage und ist fußläufig in fünf Minuten vom Bochumer Hauptbahnhof zu erreichen. (mize)

