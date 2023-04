Ein kleiner "Refresh" für queer.de

Von

Ich gehöre ja mittlerweile zu einer Altersgruppe, in der nicht wenige Menschen ihre täglichen Routinen über alles lieben und jede kleine Veränderung als Zumutung empfinden. Ich habe also großes Verständnis dafür, wenn du beim heutigen Aufrufen von queer.de erstmal einen Schock bekommst. Dennoch möchte ich dir unseren kleinen "Refresh" kurz erklären.



Schriften und Farben



Rund sechseinhalb Jahre nach unserem letzten großen Relaunch und rechtzeitig vor dem 20. "Geburtstag" der Seite im Oktober war es höchste Zeit, sie zu modernisieren und etwas aufzuhübschen – und dabei auch Anregungen, die wir von User*innen erhalten haben, umzusetzen.



Ganz wichtig: Das Allermeiste bleibt so wie immer und dort, wo es war. Neu sind vor allem eine lesefreundlichere Grundschrift, eine markantere Überschriftentype und -farbe sowie eine deutlich übersichtlichere Startseite. Besonders wichtige Themen oder Artikel, die besonders viele Nutzer*innen interessiert haben, "verschwinden" nun nicht mehr so schnell im Archiv.

Der nun erstmals umgesetzte Dark Mode ist vor allem auf dem Smartphone sehr beliebt. Unser Theme reagiert auf die Einstellungen im Betriebssystem oder Browser – alternativ kannst du eine dunkle Optik von queer.de mit einem Klick auf das Sonnensymbol im Header manuell ein- und ausschalten.



Mit Klick auf das Sonnensymbol lässt sich der Dark Mode ein- und ausschalten

Größere Änderungen gibt es bei den User*innen-Kommentaren: Für eine bessere Gesamtansicht und um teils endloses Scrollen vor allem mobil zu verhindern, werden direkt unter den jeweiligen Artikeln jetzt nur noch maximal drei angezeigt. Auch gibt es eine Begrenzung auf maximal 2.000 Zeichen – der Standardlänge unserer Berichte. Beim Eingeben von Kommentaren besteht auf vielfachen Wunsch wieder die Möglichkeit, sich eine Preview anzuzeigen oder den Kommentar einzublenden, auf den geantwortet wird.

Ein Wort in eigener Sache

Auch unsere Tages- und Wochen-Newsletter erscheinen im angepassten Look. Schon abonniert?



Unten rechts im Footer haben wir neu eine Progress Pride Flag integriert. Ein solches Statement für ein inklusive und solidarische queere Community, auch als Selbstverpflichtung, ist dem gesamten Team wichtig.



Ich hoffe, dass dir der kleine "Refresh" gefällt, auch wenn die Seite auf den ersten Blick ungewohnt aussieht. Doch ohne Veränderung gibt es keine Verbesserung! Das neue Layout haben wir in den letzten Wochen ausgiebig getestet, dennoch können sich natürlich Bugs oder falsche Verlinkungen eingeschlichen haben. Für jeden Hinweis vielen Dank!