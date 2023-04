NRW-Regierung fördert CSDs mit 145.000 Euro jährlich

Heute, 13:09h 3 Min.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung wird künftig insbesondere kleinere CSD-Vereine mit insgesamt 145.000 Euro pro Jahr unter die Arme greifen. Das teilte das von Josefine Paul (Grüne) geführte Landesintegtrationsministerium am Dienstag mit. Ab sofort könnten Vereine und Träger, die einen CSD organisieren, pro Jahr mit einer finanziellen Förderung von maximal 5.000 Euro unterstützt werden.



"Wir setzen mit unserer Förderung ein klares Zeichen für Vielfalt, eine lebendige Demokratie und gegen Diskriminierung", erklärte Ministerin Paul. CSDs seien zwar aus dem öffentlichen Leben vieler Städte nicht mehr wegzudenken, doch die meist ehrenamtlichen Organisierenden benötigten mehr als nur ideelle Unterstützung. "Unser Beitrag ist ein wichtiger Baustein für eine offene Gesellschaft, die von Akzeptanz und Wertschätzung geprägt ist und sich für gesellschaftliche Vielfalt weiter öffnet." Straßenfeste, Demonstrationen und Paraden seien "auch längst zu Veranstaltungen der Gesamtgesellschaft geworden".

"Wichtiger Beitrag zur Sichtbarkeit von queeren Communitys in ländlichen Regionen"

Paul beklagte, dass nach wie vor insbesondere im ländlichen Raum die Durchführung von CSDs eine Herausforderung sei. "Mit Blick darauf, dass sich die Landesregierung für eine Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen städtisch und ländlich geprägten Räumen einsetzt, kann die Stärkung von CSDs einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz und Sichtbarkeit von queeren Communitys in ländlichen Regionen liefern", so die Ministerin. "Die Förderung von CSDs unterstützt daneben die Möglichkeit einer sichtbaren Menschenrechtspolitik und ermöglicht den zumeist ehrenamtlich agierenden CSD-Vereinen die Vorbereitung und die Ausführung, um an dem jährlichen 'Pride Month' aktiv teilzunehmen.



Die offen lesbische Josefine Paul ist seit 2010 NRW-Landtagsabgeordnete und seit Juni 2022 Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration in der ersten schwarz-grünen Koalitionsregierung des Landes.



Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sorgte letztes Jahr für Schlagzeilen, als er als erster NRW-Regierungschef den größten CSD des Landes in Köln eröffnete (queer.de berichtete). (pm/dk)