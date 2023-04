"And Just Like That ...": Staffel zwei in den Startlöchern

Heute, 03:39h - 2 Min.

Fans von "Sex and the City" können sich freuen: Die zweite Staffel der Nachfolge-Serie "And Just Like That ..." steht offenbar in den Startlöchern. Schauspielerin Sarah Jessica Parker (58) postete jetzt auf Instagram ein Foto, mit dem sie andeutete, dass die Dreharbeiten für die neue Staffel beendet sind. Bereits vor einigen Tagen posteten die Kostümdesigner*innen eine Danksagung an alle Beteiligten der neuen Staffel.



Auf dem Bild küsst die Hauptdarstellerin ihre Schauspielkollegin Nicole Ari Parker (52, spielt in der Serie die Rolle der Lisa Todd Wexley) auf die Wange und schreibt dazu: "Crew, Besetzung – Ihr wart alle himmlisch!"



Die Serie, die das Leben der legendären "Sex and the City"-Stars Carrie Bradshaw und Co. weiter erzählt, startete im Jahr 2021 und war sofort ein riesiger Erfolg. Bislang sickerte wenig über den Inhalt der zweiten Staffel in die Öffentlichkeit. Auch der Starttermin ist bislang nicht klar.

Carrie Bradshaw und Co. als über 50-Jährige

Die erste Staffel knüpfte an die Original-Serie an und zeigte die Freundschaft der New Yorker Frauen, die inzwischen in ihren Fünfzigern sind. Neben Sarah Jessica Parker alias Carrie Bradshaw waren auch Cynthia Nixon (57) alias Miranda Hobbes und Kristin Davis (58) alias Charlotte York wieder dabei. Lediglich Kim Cattrall (66), die in "Sex and the City" Samantha Jones spielte, war nicht Teil der neuen Serie.



Während Miranda in der Originalserie "Sex and the City" noch als vollkommen heterosexuell dargestellt worden war, begann sie in der ersten Staffel von "And Just Like That…" eine Beziehung mit der nichtbinären Figur Che Diaz (Sara Ramírez) (queer.de berichtete). (spot/cw)